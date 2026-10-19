RUMO AO PÓDIO

Com Rebeca líder no salto, Brasil terá cinco chances de medalha no Mundial de ginástica

Seleção feminina avançou à final por equipes em Roterdã; Rebeca, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira também estão em finais individuais

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:31

Rebeca Andrade Crédito: A.RICARDO | Shutterstock

O Brasil terá cinco chances de medalha no Mundial de Ginástica Artística de 2026, disputado em Roterdã, na Holanda. Na classificatória desta segunda-feira (19), a seleção feminina garantiu vaga na final por equipes e ainda colocou três atletas em finais individuais: Rebeca Andrade no salto, Flávia Saraiva na trave e no individual geral, e Lorrane Oliveira também no individual geral.

A vaga na disputa coletiva veio no limite. Com 159,131 pontos somados por Rebeca, Flávia, Lorrane, Thaís Fidelis e Sophia Weisberg, o Brasil ficou entre as oito melhores equipes, menos de dois décimos à frente da Grã-Bretanha, que acabou eliminada.

A final por equipes tem peso extra nesta edição. O Mundial de Roterdã abre o ciclo de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 e distribui as primeiras vagas olímpicas por equipes. Ou seja, um pódio na quarta-feira (21) pode garantir antecipadamente o Brasil na próxima Olimpíada.

Rebeca Andrade 1 de 35

Rebeca lidera no salto

De volta a um Mundial após o ano sabático em 2025, Rebeca competiu em Roterdã apenas no salto e na trave, com um programa reduzido. No salto, aparelho em que é campeã olímpica e bicampeã mundial, ela terminou a classificatória na liderança, com média de 14,533. A nota fica próxima da melhor média do mundo na temporada, 14,549, registrada pela própria brasileira no Pan-Americano do Rio, em junho.

Flávia em duas finais

Flávia Saraiva foi a terceira colocada na trave, com 14,400 pontos (6,1 de dificuldade e 8,3 de execução). No individual geral, que soma as notas dos quatro aparelhos, ela fez 53,566 e se classificou em 10º lugar entre as 24 finalistas. Lorrane Oliveira também avançou na prova, em 20º, com 52,165 pontos.

Thaís Fidelis e Sophia Weisberg não alcançaram finais individuais, mas contribuíram com notas para a campanha coletiva. Gabriela Bouças, de 17 anos, é a reserva e pode ser acionada pela comissão técnica caso haja necessidade de substituição na final por equipes.

A seleção feminina busca repetir o desempenho de 2023, quando foi prata por equipes no Mundial da Antuérpia. No masculino, o Brasil não terá representantes em Roterdã: a equipe terminou em 19º lugar na classificatória e não avançou a nenhuma final.

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