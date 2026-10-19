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Com Rebeca líder no salto, Brasil terá cinco chances de medalha no Mundial de ginástica

Seleção feminina avançou à final por equipes em Roterdã; Rebeca, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira também estão em finais individuais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:31

Imagem Edicase Brasil
Rebeca Andrade Crédito: A.RICARDO | Shutterstock

O Brasil terá cinco chances de medalha no Mundial de Ginástica Artística de 2026, disputado em Roterdã, na Holanda. Na classificatória desta segunda-feira (19), a seleção feminina garantiu vaga na final por equipes e ainda colocou três atletas em finais individuais: Rebeca Andrade no salto, Flávia Saraiva na trave e no individual geral, e Lorrane Oliveira também no individual geral.

A vaga na disputa coletiva veio no limite. Com 159,131 pontos somados por Rebeca, Flávia, Lorrane, Thaís Fidelis e Sophia Weisberg, o Brasil ficou entre as oito melhores equipes, menos de dois décimos à frente da Grã-Bretanha, que acabou eliminada.

A final por equipes tem peso extra nesta edição. O Mundial de Roterdã abre o ciclo de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 e distribui as primeiras vagas olímpicas por equipes. Ou seja, um pódio na quarta-feira (21) pode garantir antecipadamente o Brasil na próxima Olimpíada.

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram
Rebeca Andrade por Brazil News e Leca Novo/Divulgação
Rebeca Andrade no Carnaval por Reprodução I Redes sociais
Simone Biles, Rebeca Andrade e Jordan Chiles no pódio em Paris-2024 por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo, em Paris por Alexandre Loureiro/COB
A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo por Alexandre Loureiro/COB
[Edicase]Rebeca Andrade conquistou 6 medalhas olímpicas (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
Rebeca Andrade ouro por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles por Divulgação Jogos Olimpícos
Rebeca Andrade na apresentação do solo por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade e Simone Biles em pódio do salto individual por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade levou a prata no salto por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade leva a prata no salto por COI/Reprodução Twitter
Rebeca Andrade recebe a medalha de prata que conquistou na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade na trave por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade faturou prata por Ricardo Bufolin/CBG
2024.08.01 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Rebeca Andrade. Foto Luiza Moraes/COB por Luiza Moraes/COB
[Edicase]Rebeca Andrade é a segunda mulher negra a conquistar o título de campeã mundial na ginástica (Imagem: artistic gymnastics | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na ginástica artística (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - GinÃ¡stica ArtÃ­stica Feminina. Na foto, a ginasta Rebeca Andrade durante a fase qualificatÃ³ria. por Miriam Jeske/COB
Rebeca Andrade vai disputar cinco finais por Miriam Jeske/COB
Ginasta Rebeca Andrade por Rafael Bello/COB
Rebeca Andrade  por
Rebeca Andrade por Divulgação
Rebeca Andrade faturou mais um ouro por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade comemora o ouro no salto do Pan por Marcelo Hernandez/Santiago 2023 via Photosport
Rebeca Andrade em treino de pódio no Pan de Santiago: ginasta é uma das estrelas brasileiras no evento por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade com a medalha de ouro conquistada no salto no Mundial por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade ganha medalha de ouro por Reprodução
Rebeca Andrade por Reprodução/Cazé TV
Rebeca Andrade conquistou a prata no Mundial de ginástica por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade durante apresentação no Mundial de ginástica artística por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade apresenta novo solo com músicas por Ricardo Bufolin/CBG
1 de 35
Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram

Rebeca lidera no salto

De volta a um Mundial após o ano sabático em 2025, Rebeca competiu em Roterdã apenas no salto e na trave, com um programa reduzido. No salto, aparelho em que é campeã olímpica e bicampeã mundial, ela terminou a classificatória na liderança, com média de 14,533. A nota fica próxima da melhor média do mundo na temporada, 14,549, registrada pela própria brasileira no Pan-Americano do Rio, em junho.

Flávia em duas finais

Flávia Saraiva foi a terceira colocada na trave, com 14,400 pontos (6,1 de dificuldade e 8,3 de execução). No individual geral, que soma as notas dos quatro aparelhos, ela fez 53,566 e se classificou em 10º lugar entre as 24 finalistas. Lorrane Oliveira também avançou na prova, em 20º, com 52,165 pontos.

Thaís Fidelis e Sophia Weisberg não alcançaram finais individuais, mas contribuíram com notas para a campanha coletiva. Gabriela Bouças, de 17 anos, é a reserva e pode ser acionada pela comissão técnica caso haja necessidade de substituição na final por equipes.

A seleção feminina busca repetir o desempenho de 2023, quando foi prata por equipes no Mundial da Antuérpia. No masculino, o Brasil não terá representantes em Roterdã: a equipe terminou em 19º lugar na classificatória e não avançou a nenhuma final.

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Agenda das brasileiras nas finais

  • Quarta-feira (21), às 14h30: final por equipes
  • Sexta-feira (23), às 14h30: final do individual geral, com Flávia e Lorrane
  • Sábado (24), às 9h: final do salto, com Rebeca
  • Domingo (25), a partir das 9h: final da trave, com Flávia

Tags:

Rebeca Andrade

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