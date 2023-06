Com reforço na lateral, Bahia treina antes de pegar o Palmeiras

Em preparação para o confronto com o Palmeiras, o Bahia voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira (19). O tricolor pode ter novidades para o duelo



Pelo segundo dia seguido, o lateral esquerdo Chávez treinou com os companheiros. Ele está recuperado de lesão no tornozelo e vinha fazendo apenas treinos específicos. O equatoriano é o mais cotado para ficar com a posição de Ryan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Bahia segue em tratamento de lesão na coxa.