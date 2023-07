Depois de dois dias de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo. A partida está marcada para o domingo (30), às 11h, no estádio Morumbi, pela 17ª rodada do Brasileirão.



Nesta terça-feira (25), os jogadores começaram o dia com uma conversa na academia. Logo depois, eles foram para o campo e participaram de um treino técnico.



Recuperado da lesão na coxa, o atacante Vitor Jacaré voltou a trabalhar com o grupo e pode ser opção para o confronto com o São Paulo. Além dele, o Bahia tem o retorno do zagueiro Raul Gustavo, que não enfrentou o Corinthians por questão contratual, e pode ter a estreia do lateral esquerdo uruguaio Camilo Cándido.