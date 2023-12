O Bahia está pronto para o último jogo da temporada 2023. Na tarde desta terça-feira (5), o tricolor fechou a preparação para o confronto com o Atlético-MG, pela 38ª rodada da Série A. A partida será nesta quarta-feira (6), às 21h30, na Fonte Nova. No CT Evaristo de Macedo, os jogadores iniciaram o dia com um treino na academia e depois foram para o campo. Rogério Ceni fez uma atividade leve, com foco nas finalizações, seguido de um trabalho técnico em campo reduzido.

O confronto com o Atlético-MG vale a permanência do Bahia na primeira divisão. O Esquadrão é o 17º colocado, com 41 pontos. Para escapar da degola, precisa vencer o Atlético e torcer para Vasco ou Santos não vençam na rodada. Em caso de empate, o clube baiano tem que contar com a derrota do Vasco para o Red Bull Bragantino.