Com reforços, Bahia inicia preparação para pegar o Athletico-PR

Sem tempo para perder, o Bahia iniciou os preparativos para o confronto com o Athletico-PR. A partida será neste domingo (16), às 18h30, na Ligga Arena, estádio da equipe paranaense, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro.



Na manhã desta sexta-feira (14), os jogadores voltaram aos treinos após a eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil. O técnico Renato Paiva comandou uma atividade tática na qual fez ajustes no time titular.



Para o jogo no Paraná, o Bahia tem os retornos do atacante Vinicius Mingotti, do meia Thaciano e do lateral esquerdo Chávez. O lateral direito Gilberto treinou normalmente e está regularizado, mas depende da condição física para estrear.