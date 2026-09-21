FUTEBOL

Com renda recorde, gigante nordestino vence diante de 45 mil torcedores e fica muito perto de voltar à Série B

Santa Cruz bateu o Floresta por 1 a 0 diante e poderá confirmar o acesso já na próxima rodada

Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:52

Quase 45 mil torcedores lotaram Arena Pernambuco Crédito: Reprodução

O Santa Cruz transformou a Arena de Pernambuco em um caldeirão e deu mais um passo para retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Diante de 44.951 torcedores, o Tricolor venceu o Floresta por 1 a 0, neste domingo (20), e manteve os 100% de aproveitamento no quadrangular decisivo da Série C.

Além de deixar o clube pernambucano muito perto do acesso, a partida produziu a maior renda de sua história. A arrecadação chegou a R$ 1.870.902,44, superando os R$ 1.650.750 registrados na derrota para o Barra-SC, pela final da Série D de 2025. Os dados históricos são do jornalista Cassio Zirpoli.

Com o resultado, o Santa Cruz chegou aos nove pontos e abriu seis de vantagem sobre o Floresta, terceiro colocado. O Maringá aparece em segundo, com seis, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou. Os dois primeiros da chave garantem presença na Série B de 2027.

A classificação poderá ser confirmada já na próxima rodada, novamente contra o Floresta, desta vez no Ceará. Dependendo do outro resultado do grupo, até um empate poderá assegurar matematicamente o retorno do clube à segunda divisão.

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Como foi o jogo

O gol da vitória saiu aos dez minutos do primeiro tempo. Everaldo recuperou a bola no campo de ataque e encontrou Matheus Vinícius, que cruzou para Renato acertar um voleio e levar a torcida ao delírio.

O Floresta cresceu durante a partida e obrigou o Santa Cruz a resistir. Ainda antes do intervalo, Thiago Coelho fez uma boa defesa em cabeçada de Rafinha. Na segunda etapa, Garry acertou o travessão em cobrança de falta e aumentou a pressão da equipe cearense.

Os minutos finais foram dramáticos. Depois de Thiago Coelho defender parcialmente uma finalização de Thalisson, Matheus Lima aproveitou a sobra, mas Matheus Vinícius salvou o Santa Cruz ao desviar a bola para escanteio. Na sequência, Zulu também acertou a trave.