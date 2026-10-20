SANÇÃO

Com salário de R$ 1,5 bilhão por ano, Cristiano Ronaldo recebe multa de R$ 1,4 mil por abandonar Seleção de Portugal

Atacante de 41 anos não deve mais voltar a jogar pela seleção, avalia comentarista

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:36

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Cristiano Ronaldo foi suspenso por 30 dias e multado em 255 euros, cerca de R$ 1.446, por deixar a concentração da seleção portuguesa na última Data Fifa. A decisão, anunciada nesta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), chamou atenção nas redes sociais pelo valor cobrado do atleta mais bem pago do mundo, com salário anual de cerca de R$ 1,5 bilhão.

A suspensão também não impedirá o atacante de disputar os próximos jogos de Portugal. Como o prazo começou a contar em 30 de setembro, quando ele abandonou a concentração em Copenhague, a pena termina em 30 de outubro. A equipe comandada por Jorge Jesus só volta a campo em novembro: enfrenta a Dinamarca no dia 14 e o País de Gales no dia 17.

Cristiano Ronaldo e os filhos 1 de 14

O contraste entre a multa e os rendimentos do jogador motivou comentários bem-humorados na internet. Segundo a Forbes, Ronaldo recebe R$ 1,5 bilhão por ano, dos quais R$ 1,175 bilhão vêm do contrato com o Al-Nassr e R$ 325 milhões de acordos publicitários.

Apesar de estar liberado para os compromissos de novembro, o retorno do capitão segue incerto. O comentarista Rui Santos, da CNN Portugal, afirma que o atacante está insatisfeito com a federação e não deseja integrar a próxima convocação.

“Cristiano Ronaldo prefere não ser convocado”, disse. Na avaliação do comentarista, o desgaste pode ter consequências definitivas: ele acredita que o jogador “definitivamente não vai voltar à Seleção”.

Rui Santos atribui o impasse à perda de confiança do atacante na entidade. “Cristiano Ronaldo não se sente em dívida com ninguém. Acha que foi destratado, continua claramente com a ideia de que não lhe falaram a verdade, de que foi traído”, afirmou.