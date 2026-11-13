2027

Com Salvador entre as sedes, Fifa anuncia regras para sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina

Cerimônia será realizada em 11 de dezembro, no Rio de Janeiro, e definirá os confrontos das 32 seleções que disputarão o Mundial no Brasil em 2027

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:55

Seleção Feminina Crédito: Divulgação

A Fifa anunciou os critérios que serão adotados no sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027. Com o Brasil como país-sede, a competição será disputada entre 24 de junho e 25 de julho, com partidas distribuídas por oito estados, entre eles a Bahia. Salvador está entre as cidades que receberão jogos do torneio.

O sorteio está marcado para 11 de dezembro deste ano, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. A cerimônia definirá a composição dos oito grupos e os caminhos que as 32 seleções poderão percorrer até a final.

De acordo com o regulamento divulgado, as equipes serão divididas em quatro potes, com oito integrantes cada, conforme suas posições no Ranking Mundial Feminino da Fifa. Por ser o anfitrião, o Brasil ficará no Pote 1 e terá lugar assegurado na posição A1, como cabeça de chave do primeiro grupo.

As regras também estabelecem critérios para evitar, sempre que possível, que seleções de uma mesma confederação sejam sorteadas para o mesmo grupo. Além disso, as duas equipes mais bem colocadas no ranking terão caminhos separados na tabela. Caso terminem suas respectivas chaves na liderança, elas não poderão se enfrentar antes da final.

Para a Bahia, a realização do Mundial representa uma oportunidade de ampliar a presença do estado no cenário internacional, atrair turistas e movimentar a economia. Em Salvador, a estrutura de transporte também é apontada como um diferencial para receber o público. O metrô conecta o Aeroporto Internacional da capital à Arena Fonte Nova e à nova Rodoviária, facilitando o deslocamento de atletas, delegações e torcedores.