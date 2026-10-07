SEM PIEDADE!

Com show de Erick e Matheuzinho, Vitória goleia a Chapecoense na volta do Brasileirão e se afasta do Z-4

Leão da Barra superou a Chape por 4x0, com dois gols de Erick e dois de Matheuzinho

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 21:58

Vitória 4x0 Chapecoense - 29ª rodada Série A Crédito: Victor Ferreira/ECV

A pausa da Data Fifa fez muito bem para o Vitória. Se nos últimos sete jogos antes do período sem partidas o time tinha cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória, depois de mais de duas semanas sem jogar, o técnico Jair Ventura aproveitou o tempo para ajustar a equipe e o Leão voltou com tudo, goleando a Chapecoense por 4x0 na noite desta quarta-feira (7), no Barradão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de alguns momentos de pressão da Chape, o Rubro-Negro não passou por grandes sufocos e controlou o jogo com tranquilidade, especialmente no segundo tempo. O time foi para o intervalo vencendo por 1x0, com gol de Erick. Na segunda etapa, o Vitória teve ainda mais domínio e concretizou a goleada com mais dois gols de Matheuzinho e outro de Erick.

Com os três pontos conquistados, o Vitória chegou aos 36 e abriu cinco de vantagem para o Internacional, equipe que abre a zona de rebaixamento. Agora, o Leão da Barra volta a campo neste sábado (10), para encarar o São Paulo, às 21h30, no Morumbi, pela 30ª rodada.

Veja como foi a goleada do Leão contra Chapecoense 1 de 5

O JOGO

O confronto no Barradão começou equilibrado, mas com o Vitória levemente superior, buscando quase sempre um jogo mais direto, com ligações rápidas. Não demorou muito até o Leão da Barra chegar ao ataque com perigo pela primeira vez. Aos 11 minutos, Jamerson recebeu na ponta esquerda, fez boa jogada individual, avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Na tentativa de cortar, o goleiro Anderson quase marcou contra após a bola passar entre suas pernas e desviar em direção à trave.

No entanto, embora encontrasse espaços no ataque, o Leão também cedia muitos espaços na defesa, e não demorou para a Chapecoense chegar com perigo. Aos 16 minutos, Garcez desviou cruzamento de cabeça e obrigou Arcanjo a fazer grande defesa. Logo na sequência, a Chape chegou novamente após boa jogada trabalhada pela esquerda, que terminou em chute de Yago Felipe, exigindo outra boa intervenção de Arcanjo.

Mas quem soube aproveitar as chances primeiro foi o Leão, que abriu o placar aos 17 minutos, logo após as duas chegadas da Chape. Erick achou grande passe em profundidade para Renê, que tocou para Matheuzinho. O camisa 10 temporizou a jogada e esperou Erick chegar à área para devolver a bola. O camisa 33 mostrou calma após dominar, limpou a marcação e bateu rasteiro, cruzado, de direita, no cantinho para abrir o placar.

Após ficar à frente no marcador, o Leão tentou cadenciar mais o jogo e trocar mais passes desde a defesa, mas acabou chamando a Chape para cima. A equipe catarinense até conseguiu ter alguns minutos de bom volume graças à postura do Vitória, mas não criou grandes oportunidades. Mais próximo da reta final da primeira etapa, o Leão da Barra voltou a adiantar suas linhas e conseguiu retomar o controle da partida, chegando perto de marcar o segundo com Erick, após boa trama coletiva que terminou com o camisa 33 cabeceando para fora na pequena área.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 29

Na volta do intervalo, a Chape esboçou uma pressão em busca do gol de empate, mas o Vitória resistiu bem à tentativa de reação e conseguiu ampliar praticamente na primeira chegada que teve ao ataque na segunda etapa. Aos sete minutos, após descida rápida pelo lado direito, Mateus Silva cruzou rasteiro com precisão para Matheuzinho na entrada da área. O camisa 10 dominou e bateu com estilo de canhota, no canto esquerdo do goleiro, para marcar um belo gol.

Após ampliar o placar, o Vitória jogou um balde de água fria na tentativa de reação da Chape e passou a tomar conta da partida. Com controle absoluto, mesmo sem ter tanta posse de bola, o Leão começou a criar chances e quase ampliou com Renê, que completou cruzamento na pequena área por cima do gol. O terceiro, porém, veio aos 15 minutos, com um golaço na marca registrada de Erick. Após bela jogada construída desde o campo de defesa, Matheuzinho deu passe em profundidade para o camisa 33, que puxou da ponta direita para dentro e chapou de canhota no ângulo.

Absoluto na partida, o Vitória seguiu dominando as ações sem sofrer sustos e criando chances até marcar mais um aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio, a zaga da Chape não conseguiu fazer o corte, e a bola sobrou limpa para Matheuzinho, próximo à marca do pênalti. O camisa 10 bateu de primeira, quase no meio do gol, mas o suficiente para superar o goleiro Anderson e transformar a vitória em goleada.

Na reta final da partida, contra uma Chapecoense entregue em campo, o técnico Jair Ventura aproveitou para poupar seus principais jogadores, sacando Erick, Matheuzinho e Renê. Ainda assim, o Vitória seguiu soberano em campo e criou chances para ampliar o placar. As melhores delas foram com Lucas Silva, que recebeu livre na entrada da área, mas desperdiçou as duas oportunidades. O placar, então, não foi mais alterado, o que não foi problema para a torcida rubro-negra presente no Barradão, que fez festa ao matar a saudade de ver o time jogar celebrando uma goleada dominante.

FICHA TÉCNICA

Vitória 4x0 Chapecoense - 29ª rodada Campeonato Brasileiro

Vitória Lucas Arcanjo, Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Martínez, Caíque (Walace) e Matheuzinho (Pochettino); Erick (Laquintana), Renê (Renato Kayzer) e Tarzia (Lucas Silva). Técnico: Jair Ventura

Chapecoense Anderson, Bruno Tubarão (Fernando), Kauan, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe (Miguel Carvalho) e Giovanni Augusto (Bruno Matias); Marcinho (Franco Rossi), Túlio Eduardo e Garcez (Bolasie). Técnico: Rafael Lacerda

Estádio: Barradão

Gols: Erick, aos 17 do 1º Tempo; Matheuzinho, aos 7, Erick, aos 14, e Matheuzinho, aos 28 do 2º tempo

Cartões Amarelos: Luan Cândido e Tarzia (Vitória); Kauan, Camilo e Fernando (Chapecoense)

Público: 13.934

Renda: R$ 285.132,00