Com show de Larissa Luz, Festival Náutico Maria Felipa acontece neste sábado

As águas da Baía de Todos-os-Santos vão receber, neste sábado (15), o Festival Náutico Maria Felipa 2023. O evento, que integra as comemorações pelo bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, terá largada em Salvador e chegada em Itaparica. A programação conta com palestra, jantar e show de encerramento, comandado pela cantora Larissa Luz.



Os velejadores interessados podem se inscrever até às 10h do sábado (15), pela internet ou em fichas físicas disponíveis nas secretarias do Aratu Iate Clube, Marina Aratu, Clube Angra dos Veleiros e Saveiro Clube da Bahia. Ao todo, são esperados cerca de 60 veleiros de oceano. Alguns saveiros também vão participar, como classe especialmente convidada.