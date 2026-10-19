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Com time na zona, técnico critica o próprio time depois de nova derrota: 'Jogador veio 9kg acima do peso'

Tricolor perde por 4 a 2 para o Cruzeiro, chega a sete jogos sem vencer e segue em 18º no Brasileirão, com 31 pontos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 12:41

Renato Gaúcho
Renato Gaúcho Crédito: Divulgação

A virada sofrida diante do Cruzeiro aumentou a pressão sobre o Grêmio na luta contra o rebaixamento e levou Renato Portaluppi a questionar a montagem do elenco. Após a derrota por 4 a 2, o treinador reconheceu sua responsabilidade pela crise, mas cobrou uma avaliação das decisões tomadas pelo clube desde o início da temporada.

Com 31 pontos, o Tricolor ocupa o 18º lugar no Brasileirão e acumula sete partidas sem vitória, com quatro derrotas nesse intervalo. Desde o retorno de Renato, foram quatro jogos sem vencer.

Na entrevista coletiva, o técnico criticou os critérios usados nas contratações. Citou, sem revelar o nome, um jogador que chegou nove quilos acima do peso e mencionou a situação de Danilo, que, segundo ele, estava havia três meses sem atuar antes de ser colocado em campo.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

“Trouxeram o Danilo, parado há três meses. Botaram para jogar. A conta chegou hoje. O Renato tem culpa, claro. Mas é preciso analisar desde o início do ano. É inadmissível o tamanho do Grêmio e lutar na parte de baixo da tabela. Cada um tem sua parcela.”

Para o treinador, a escolha dos reforços deveria considerar o histórico de partidas, gols e lesões, além da trajetória profissional dos atletas. Renato também defendeu que as contratações passem pela análise de pessoas com conhecimento de futebol.

O tom da coletiva subiu quando um repórter perguntou se a equipe havia piorado. Renato interrompeu o questionamento e voltou a afirmar que houve evolução desde que assumiu o lugar de Luís Castro.

“Você está falando um monte de besteira. Tem certeza que está pior? Você sabe como eu encontrei o clube? O que precisava corrigir, sem tempo e precisando de resultado? Não vou detalhar porque vocês acham que eu estou criticando o outro técnico”, respondeu.

Ao avaliar a partida, Renato elogiou o desempenho no primeiro tempo, mas apontou falta de atenção na marcação. Na análise do técnico, o gol sofrido no começo da etapa final e a expulsão de Kannemann por reclamação dificultaram a reação.

“Treinamos e mostramos como o adversário joga, mas eles estão dentro do campo. Mostramos, ensinamos. Nós falhamos. Tivemos seis chutes e fizemos dois. Eles tiveram seis e fizeram quatro.”

Apesar do cenário cada vez mais delicado, o treinador assegurou que a equipe seguirá empenhada enquanto houver chances de permanência na Série A. O próximo compromisso será contra o Coritiba, em 26 de outubro, às 19h30, no Couto Pereira.

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