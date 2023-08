O Bahia entrou na reta final da preparação para o duelo contra o Atlético-MG. Na manhã desta sexta-feira (11), o tricolor voltou aos trabalhos e fez mais um treino.



Depois de um vídeo com informações sobre o Atlético-MG, os jogadores foram divididos em dois times com 12 componentes cada. No campo, Renato Paiva promoveu uma atividade em espaço reduzido.



Os jogadores tinham a obrigação de cumprir a meta de passes, além de roubar a bola e finalizar.