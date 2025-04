BRILHOU

Com três gols marcados em goleada, ex-Bahia faz golaço de voleio na Turquia; assista

Fenerbahçe superou o Trabzonspor neste domingo (6), pelo campeonato turco

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de abril de 2025 às 16:48

Anderson Talisca marcou três gols em partida pelo Fenerbahçe Crédito: Reprodução/Instagram

Cria da base do Bahia, o meia Anderson Talisca teve um dia de gala neste domingo (6) ao marcar três gols na goleada de 4x1 do Fenerbahçe contra o Trabzonspor, pelo campeonato nacional da Turquia. O nome do jogador entrou nos assuntos mais comentados do Twitter pelo último tento anotado na partida, um voleio de fora da área. Assista ao gol abaixo:>

MEU AMIGO



O Anderson Talisca marcou um HAT TRICK hoje pelo Fenerbahce.



E esse foi o terceiro gol.



ABSURDO!



pic.twitter.com/hR50V39C7e — DataFut (@DataFutebol) April 6, 2025

Allan Saint-Maximin'in asisti, Anderson Talisca'nın golü! ? pic.twitter.com/zyq5ObFYci — Tek Yol FENER (@TekYolFener) April 6, 2025

GOL | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor



⚽️ 51' Talisca (P) pic.twitter.com/iZtqpDTFrG — Anlık Goller - @GoalhubX (@Hacer536024) April 6, 2025

Talisca jogou no profissional do Bahia por apenas um ano, mas virou ídolo e em 2014, foi vendido ao Benfica, de Portugal, pela bagatela de 4 milhões de euros, se tornando a venda mais cara do Esquadrão na época. Desde então, ele passou por diversos clubes na Europa e na Ásia, sempre com bons números.>

Depois que chegou ao Benfica, acabou sendo emprestado ao Besiktas, da Turquia. Entre 2016 e 2018, ele disputou 80 jogos, com 37 gols marcados e 15 assistências, além do título da liga do país. Depois que deixou a Turquia, ele rumou para a China, onde atuou no Guangzhou FC até 2020. Lá, fez 65 partidas, contribuindo com 39 gols e nove assistências. >