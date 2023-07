Trabalho de Renato Paiva no comando do Bahia ainda não engrenou. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Mesmo com todo investimento e gestão do Grupo City, a versão 2023 do Bahia conquistou apenas três vitórias em 15 jogos e igualou o seu pior início no Campeonato Brasileiro por pontos corridos com 20 clubes. O formato é adotado desde 2006, e o tricolor está em sua décima participação na Série A desde então.



O time treinado por Renato Paiva tem somente 28,9% de aproveitamento. Além dos três triunfos - conquistados sobre Vasco, Coritiba e Palmeiras -, o Esquadrão sofreu oito derrotas e somou quatro empates. Os 13 pontos alcançados deixam o clube na 16ª colocação, só dois pontos à frente do Goiás, que abre a zona de rebaixamento.

O desempenho deste ano é o mesmo alcançado no pior início de Brasileirão no recorte dos 15 primeiros confrontos. Em 2012, o Bahia também somava 13 pontos ao fim da 15ª rodada, com o mesmo aproveitamento. A diferença para agora é que a equipe tinha uma vitória a menos e estava na 18ª posição.

Naquele ano, o time conseguiu se recuperar no segundo turno. Depois de fechar a primeira metade do campeonato na 16ª colocação, com 17 pontos, o tricolor conquistou 30 pontos na metade final, ficou na 15ª posição, com 47, e escapou do rebaixamento.

Por falar em rebaixamento, o desempenho deste ano é superado pelas campanhas nas temporadas em que o Bahia caiu para a segunda divisão. Em 2021, por exemplo, o Esquadrão estava em 10º lugar a essa altura da competição, com 18 pontos.

Já em 2014, estava na zona de rebaixamento, mas tinha um ponto a mais do que agora. Era o 19º, com 14 pontos.

Mesmo diante do cenário que tem deixado elenco e torcida preocupados sobre o futuro da equipe no Brasileirão, o técnico Renato Paiva garante que está enxergando evolução no trabalho e projeta uma “virada de chave” nos próximos jogos.

“Já disse aos jogadores que sinto que a chave vai virar em função do que eles trabalham. Eu lembro de três ou quatro jogos, se tanto, que não jogamos bem. Contra o Athletico-PR foi parte do jogo, Cuiabá foi parte do jogo, Goiás foi parte do jogo e contra o Santos foi horrível. Tirando isso, nós fomos competitivos sempre, melhor do que os adversários, e não ganhamos. Por isso eu digo, olhando para isso penso que a chave vai virar”, afirmou.

O Bahia completará um mês sem vencer na sexta-feira, já que a última vitória foi no dia 21 de junho, sobre o Palmeiras, na Fonte Nova. No sábado, a equipe receberá o Corinthians em casa.

O Esquadrão tem se acostumado a embalar sequências sem vencer na Série A. Antes de bater o Palmeiras, eram seis partidas em jejum. Foram três derrotas e três empates entre a 5ª e a 10ª rodadas.

Agora, a seca é de quatro jogos. No período, houve derrotas para Fluminense, Grêmio e Athletico-PR e empate com o Cuiabá.

Nos últimos anos, a pontuação considerada tranquila para escapar do rebaixamento é de 45 pontos. Para alcançar tal número, o Bahia precisa de pelo menos mais 32 até o fim da competição. Isso significa elevar o aproveitamento dos atuais 28,9% para 39,5%.