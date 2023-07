Com vídeo e tático, Bahia treina antes de pegar o Corinthians

De olho no confronto com o Corinthians, o elenco do Bahia voltou aos treinos na manhã desta quarta-feira (19). O dia na Cidade Tricolor começou com um vídeo apresentado pela comissão técnica com os erros que o time cometeu na derrota para o Athletico-PR.



Na sequência, os jogadores foram para o campo. O elenco foi dividido em grupos de oito atletas cada e o técnico Renato Paiva comandou um treino técnico.



Depois, o português separou os jogadores por setores e fez atividades específicas. Antes do fim do treino, ele ainda comandou um trabalho tático em campo reduzido.