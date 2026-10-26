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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:12
O Brasil não terá representantes entre os dez melhores jogadores do mundo na Bola de Ouro 2026. Nesta segunda-feira (26), horas antes da cerimônia em Londres, a organização divulgou as posições do 30º ao 11º lugar. Vini Jr., Gabriel Magalhães e Marquinhos aparecem todos nessa faixa.
O atacante do Real Madrid foi o brasileiro mais bem colocado e terminou em 17º. O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, ficou em 21º, e Marquinhos, do PSG, fechou em 25º. Na disputa feminina, a goleira Lorena, do Kansas City Current, terminou em 28º.
Ranking da Bola de Ouro Masculina
O 17º lugar confirma a queda de Vini Jr. no prêmio. Em 2024, o atacante foi vice-campeão, atrás de Rodri, e chegou a ser apontado como favorito. No ano passado, caiu para 16º, e agora perde mais uma posição.
A temporada ajuda a explicar o resultado. O brasileiro não conquistou títulos com o Real Madrid e não conseguiu levar a seleção longe na Copa do Mundo, já que o Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final. Na votação, Vini ficou atrás de Declan Rice (15º) e Ferran Torres (16º), e à frente do companheiro de clube Marc Cucurella (18º).
Mesmo com títulos importantes, os dois defensores brasileiros não ganharam destaque entre os jurados. Gabriel Magalhães, que estreava na lista dos 30 indicados, foi peça da campanha do Arsenal, campeão da Premier League e finalista da Champions. Ele terminou em 21º, logo à frente do argentino Lautaro Martínez.
Marquinhos ficou em 25º apesar de ter levantado a Champions League e o Campeonato Francês como capitão do PSG. O clube parisiense emplacou dez jogadores entre os indicados, e outros quatro companheiros do brasileiro, Hakimi, Vitinha, João Neves e Pacho, terminaram à frente dele.
Única brasileira entre as 30 indicadas à Bola de Ouro feminina, Lorena terminou em 28º lugar. A goleira, no entanto, ainda tem chance de subir ao palco: ela está entre as cinco finalistas do Troféu Yashin, de melhor goleira da temporada, ao lado de Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton e Ayaka Yamashita.
Ranking da Bola de Ouro Feminina
Quem também mantém o Brasil na disputa é o Flamengo. Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2025, o clube concorre ao prêmio de clube do ano masculino com Arsenal, Bayern de Munique, Bodø/Glimt e PSG.
Sem brasileiros no top 10, o país completa 19 anos sem vencer o prêmio principal. O último a levar a Bola de Ouro foi Kaká, em 2007. O cenário contrasta com o da última edição, quando Raphinha terminou em quinto lugar.
As dez primeiras posições e os vencedores serão revelados durante a cerimônia, que começa às 17h (horário de Brasília) no London Palladium Theatre, com transmissão gratuita pela DAZN.