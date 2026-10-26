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Com Vini Jr só em 17º, Brasil fica sem representantes no top 10 da Bola de Ouro 2026

Gabriel Magalhães termina na 21ª posição e Marquinhos, na 25ª; entre as mulheres, Lorena ocupa o 28º lugar, mas segue na briga pelo Troféu Yashin

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:12

Vini Jr é o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo com quatro gols
Vini Jr  Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O Brasil não terá representantes entre os dez melhores jogadores do mundo na Bola de Ouro 2026. Nesta segunda-feira (26), horas antes da cerimônia em Londres, a organização divulgou as posições do 30º ao 11º lugar. Vini Jr., Gabriel Magalhães e Marquinhos aparecem todos nessa faixa.

O atacante do Real Madrid foi o brasileiro mais bem colocado e terminou em 17º. O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, ficou em 21º, e Marquinhos, do PSG, fechou em 25º. Na disputa feminina, a goleira Lorena, do Kansas City Current, terminou em 28º.

Ranking da Bola de Ouro Masculina

29º colocado: Sadi Mané (Al-Nasser e Senegal) por Divulgação
29º colocado: William Saliba (Arsenal e França) por Divulgação
2Julián Quiñones (Al-Qadsiah e México) por Divulgação
27º colocado: Bruno Fernandes (Manchester United e Portugal) por Divulgação
26ºcolocado por Divulgação
25º colocado: Marquinhos (PSG e Brasil) por Divulgação
22º colocado: Lui Díaz (Bayern Munich e Colômbia) por Divulgação
23º colocado: Nuno Mendes (PSG e POrtugal) por Divulgação
22º colocado: Lautaro Martínez (Internazionale e Argentina) por Divulgação
21º colocado: Gabriel Magalhães (Arsenal e Brasil) por Divulgação
2Willian Pacho por Divulgação
19º colocado: João Neves (PSG e Portugal) por Divulgação
18º colocado: Marc Cucurella (Real Madrid e Espanha) por Divulgação
17º colocado: Vini Jr (Real Madrid e Brasil) por Divulgação
16º colocado: Ferran Torres (Espanha) por Divulgação
15º colocado: Declan Rice (Arsenal e Inglaterra) por Divulgação
14º colocado: Vitinha (PSG e Portugal) por Divulgação
13º colocado: Hakimi (PSG e Marrocos) por Divulgação
12º colcoado: por Divulgação
11º colocado: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra) por Reprodução
1 de 20
29º colocado: Sadi Mané (Al-Nasser e Senegal) por Divulgação

Vini Jr. cai mais uma posição

O 17º lugar confirma a queda de Vini Jr. no prêmio. Em 2024, o atacante foi vice-campeão, atrás de Rodri, e chegou a ser apontado como favorito. No ano passado, caiu para 16º, e agora perde mais uma posição.

A temporada ajuda a explicar o resultado. O brasileiro não conquistou títulos com o Real Madrid e não conseguiu levar a seleção longe na Copa do Mundo, já que o Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final. Na votação, Vini ficou atrás de Declan Rice (15º) e Ferran Torres (16º), e à frente do companheiro de clube Marc Cucurella (18º).

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Campeões, zagueiros brasileiros ficam mais atrás

Mesmo com títulos importantes, os dois defensores brasileiros não ganharam destaque entre os jurados. Gabriel Magalhães, que estreava na lista dos 30 indicados, foi peça da campanha do Arsenal, campeão da Premier League e finalista da Champions. Ele terminou em 21º, logo à frente do argentino Lautaro Martínez. 

Marquinhos ficou em 25º apesar de ter levantado a Champions League e o Campeonato Francês como capitão do PSG. O clube parisiense emplacou dez jogadores entre os indicados, e outros quatro companheiros do brasileiro, Hakimi, Vitinha, João Neves e Pacho, terminaram à frente dele. 

Lorena ainda pode ser premiada

Única brasileira entre as 30 indicadas à Bola de Ouro feminina, Lorena terminou em 28º lugar. A goleira, no entanto, ainda tem chance de subir ao palco: ela está entre as cinco finalistas do Troféu Yashin, de melhor goleira da temporada, ao lado de Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton e Ayaka Yamashita. 

Ranking da Bola de Ouro Feminina

28ª - colocada - Vivianne Miedema por Divulgação
28ª colocada: Melvine Malard (Manchester United e França) por Divulgação
28ª colocada: Lorena (Kasas City e Brasil) por Divulgação
2Rose Lavelle por Divulgação
28ª colocada: por Divulgação
28ª colocada: por Divulgação
28ª colocada:Kerstin Casparj por Divulgação
28ª colocada: por Divulgação
22ª colocada: Manaka Matsukubo (Chelsea e Japão) por Divulgação
21ª colocada: Scarlett Camberos (Clum América e por Divulgação
20ª colocada: Selma Bacha (Lyon e França) por Divulgação
19ª colocada: Tessa Wullaert (Como e Bélica) por Divulgação
18ª colocada: Barba Banda (Orlando Pride e Zâmbia) por Divulgação
17ª colocada: Esmee Brugts (Barcelona e Holanda) por Divulgação
16ª colocada: Mapi León (barcelona e por Divulgação
15ª colocada: Cata Coll (Barcelona e Espanha) por Divulgação
1Wendi Renard (Lyon e França) por Divulgação
13ª colocada: Mariona Caldentey (Arsenal e Espanha) por Divulgação
12ª colocada: Klara Bühl (Bayern Munich e Alemanha)  por Divulgação
11ª colocada: Yui Hasegawa (Manchester City e Japão) por Divulgação
1 de 20
28ª - colocada - Vivianne Miedema por Divulgação

Quem também mantém o Brasil na disputa é o Flamengo. Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2025, o clube concorre ao prêmio de clube do ano masculino com Arsenal, Bayern de Munique, Bodø/Glimt e PSG. 

Jejum continua

Sem brasileiros no top 10, o país completa 19 anos sem vencer o prêmio principal. O último a levar a Bola de Ouro foi Kaká, em 2007. O cenário contrasta com o da última edição, quando Raphinha terminou em quinto lugar. 

As dez primeiras posições e os vencedores serão revelados durante a cerimônia, que começa às 17h (horário de Brasília) no London Palladium Theatre, com transmissão gratuita pela DAZN. 

Tags:

Seleção Brasileira Vini jr. Bola de Ouro

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