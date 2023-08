Com Zé Hugo inspirado, Vitória bate o Botafogo-SP, assume a liderança e aguarda resultado do Sport

Jogadores do Vitória comemoram em jogo contra o Botafogo-SP. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Sai da frente que o Vitória pede passagem. Diante de mais de 20 mil pessoas, o time curtiu o clima de festa da arquibancada e fez o dever de casa. Na noite desta sexta-feira (18), o rubro-negro venceu o Botafogo-SP, por 2x0, alcançou 47 pontos e reassumiu a liderança da Série B do Brasileiro.



Para permanecer no topo da tabela até o final desta 24ª rodada, no entanto, o Leão precisa torcer para que o Sport não vença o jogo de logo mais, às 21h30, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro. O Botafogo-SP permaneceu na 11ª posição, com 33 pontos.

O Vitória entrou em campo com quatro mudanças. Saíram Yan Souto, Camutanga e Dudu, suspensos, além de Giovanni Augusto, lesionado. Entraram Zeca, João Victor, Gegê e Matheusinho. Mas foi um jogador que começou entre os reservas o responsável por conduzir a segunda vitória seguida no Barradão. Zé Hugo deixou o banco no segundo tempo e construiu as jogadas que resultaram nos gols de Léo Gamalho e Iury Castilho.

Depois de disputar dois jogos em casa, o Vitória disputa a próxima partida da Série B longe de Salvador, contra o Atlético-GO, no dia 27, um domingo, às 18h, no estádio Antônio Accioly. O Botafogo joga no dia seguinte, às 20h, contra o ABC, no estádio Santa Cruz.

SAIU DO BANCO

O Vitória teve mais posse de bola e dominou o jogo no primeiro tempo, quando a estratégia foi apostar especialmente nas investidas pelos lados do campo. Apesar de ter faltado mais ação aos homens do meio-campo, as principais jogadas foram do Leão.

Escolhido para ser o armador do time, Matheusinho apareceu pouco, mas foi o protagonista do lance mais perigosos da etapa inicial. Passou pela marcação, bateu forte e exigiu boa defesa de Matheus Albino. Depois, ele lançou Mateus Gonçalves e recebeu a bola de volta, mas chutou mal e mandou para fora. Antes, Iury Castilho já havia mandado duas vezes por cima do travessão.

O Botafogo-SP procurava brechas na defesa do Vitória em contra-ataques, mas não apresentou criatividade suficiente e só conseguiu ser objetivo uma vez, através da bola parada. Após cobrança de falta, Osman cabeceou com perigo, mas esbarrou na boa defesa de Lucas Arcanjo. Em outro lance, Pedro Rodrigues chutou já dentro da área, mas mandou para fora, próximo à trave.

O Vitória voltou para o segundo tempo botando pressão e foi pra cima do Botafogo-SP. Léo Gamalho tentou de voleio, mas a bola subiu demais. Iury Castilho também mandou por cima do travessão após lançamento de Felipe Vieira. Wagner Leonardo também tentou de cabeça, mas os gols só saíram após um jogador deixar o banco de reservas, aos 16 minutos.

Zé Hugo entrou no lugar de Mateus Gonçalves para mudar o placar do jogo. Na primeira participação dele em campo, roubou a bola, saiu driblando pela direita e tocou para Léo Gamalho na entrada da área. O centroavante chutou e contou com o desvio na defesa adversária para encobrir o goleiro e fazer o estádio vibrar, aos 17 minutos: 1x0.

O segundo gol foi comemorado pouco tempo depois, aos 25 minutos, e mais uma vez com a assistência de Zé Hugo. Ele puxou o contra-ataque pela direita e cruzou para Iury Castilho, que se jogou na bola e conseguiu fazer ela cruzar a linha da meta rival: 2x0.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x0 Botafogo-SP (Série B – 24ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, João Victor (Marco Antônio), Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Matheus Trindade (Léo Gomes), Gegê e Matheusinho; Iury Castilho (Thiago Lopes), Léo Gamalho (Welder) e Mateus Gonçalves (Zé Hugo). Técnico: Léo Condé.

Botafogo-SP: Matheus Albino, Thassio, Lucas Dias, Márcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Pedro Rodrigues (Carlos Manuel) e Ivonei (Gustavo Xuxa); Luiz Henrique (Edson Carioca), Osman (Toró), Salatiel (Edson Cariús). Técnico: Marcelo Chamusca.

Estádio: Barradão

Gols: Léo Gamalho, aos 17 minutos, e Iury Castilho, aos 25, do 2º tempo

Cartão amarelo: Gegê e Matheuzinho; Pedro Rodrigues e Matheus Albino

Público: 20.882 pagantes

Renda: R$ 441.954,00