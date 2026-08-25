FUTEBOL

Começa o mata-mata do Brasileirão feminino; veja os confrontos das quartas de final

Bahia vai enfrentar o Palmeiras na nova fase

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:11

São Paulo terminou na liderança Crédito: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net

As quartas de final do Brasileirão Feminino A1 estão definidas e começam neste final de semana. Com o encerramento da primeira fase no último sábado (22), os oito classificados conheceram os adversários na disputa pelo título nacional.

Os confrontos serão Corinthians x Cruzeiro, Grêmio x São Paulo, Flamengo x Ferroviária e Bahia x Palmeiras. Os times que terminaram a primeira fase nas posições mais altas terão o mando de campo na partida de volta. O Bahia deve enfrentar o time paulista no domingo (30) na primeira partida.

Bahia e Corinthians empataram em 1 a 1 na Fonte Nova 1 de 9

A rodada final também definiu as posições que determinaram os duelos. O São Paulo terminou na liderança, com 41 pontos, após vencer o Mixto-MT por 1 a 0 no MorumBIS. O Corinthians ficou em segundo, com 38, depois da derrota por 3 a 1 para o Internacional.

Com isso, o São Paulo terá o Grêmio pela frente. A equipe gaúcha assegurou a oitava colocação ao derrotar o Botafogo por 1 a 0 e chegou aos 27 pontos. O Internacional terminou com a mesma pontuação, mas ficou fora pelo saldo de gols: 4 contra 7 do rival.

O Palmeiras encerrou a primeira fase em terceiro, com 36 pontos, após empatar sem gols com o Cruzeiro. A equipe mineira ficou em sétimo, com 28, e enfrentará o Corinthians nas quartas de final, repetindo a decisão da última edição do campeonato.

Na outra chave, a Ferroviária garantiu a quarta posição, com 31 pontos, ao empatar por 1 a 1 com o Fluminense. O resultado eliminou o time carioca, que terminou com 26 pontos. O Flamengo, por sua vez, subiu para a quinta colocação ao golear o Atlético-MG por 4 a 1 e chegou a 30 pontos.

O Bahia terminou a primeira fase na sexta posição, com 29 pontos, depois do empate por 2 a 2 com o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A equipe baiana terá o Palmeiras como adversário nas quartas.

Rebaixamento

Vitória e Botafogo não conseguiram escapar do rebaixamento e disputarão o Brasileirão Feminino A2 em 2027. As duas equipes ainda tinham possibilidade de deixar a zona de descenso na última rodada, mas perderam seus jogos.

O Vitória foi derrotado pelo Santos por 2 a 1, no Barradão, em Salvador. Já o Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Grêmio.