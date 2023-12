Comissão do Esporte na Câmara discute criação do Dia do Rei Pelé em data do milésimo gol

Pelé morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos. Crédito: Ricardo Stuckert/CBF

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados discute a criação do Dia do Rei Pelé. O Projeto de Lei 3928/23, que sugere a criação da data, a ser comemorada no dia 19 de novembro, é de autoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE). O parlamentar cita no requerimento o "legado eterno" deixado pelo jogador por causa de sua contribuição ao Brasil e para o esporte em geral. A pauta ainda será levada ao plenário da casa.



"Pelé nasceu 52 anos depois da abolição da escravidão, saiu da pobreza para o estrelato enfrentando muitos desafios. Na mesma época, o Brasil crescia, se industrializava, ganhava destaque internacional. Pelé fez o País ser conhecido e amado. Pelé foi importante para a autoestima dos brasileiros, um exemplo do encontro entre talento e dedicação. Tornou-se, a rigor, uma 'instituição nacional' e sinônimo de Brasil mundo afora", argumentou o parlamentar.

A data faz referência ao dia em que Pelé marcou o seu milésimo gol. O lance histórico foi alcançado em cobrança de pênalti na partida entre Vasco e Santos, válida pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, no Maracanã, em 1969. Após mandar a bola para o fundo das redes do goleiro Andrada, o gramado foi invadido por jogadores que estavam no banco de reservas, torcedores e jornalistas, com o Rei do Futebol sendo carregado nos ombros.

A audiência de apresentação do PL foi realizada nesta terça-feira e contou com a presença de Paulo Cezar Caju, campeão mundial com a seleção brasileira na Copa de 1970, no México, e José Álvaro Carneiro, diretor do Hospital Pequeno Príncipe, instituição que pesquisa doenças raras e recebeu apoio do Rei. Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé, participou por videoconferência.