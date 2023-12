Comitê Olímpico do Brasil anuncia indicados ao prêmio de mellhor atleta do ano

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou neste domingo, dia 3, os nomes que concorrem ao troféu de Melhor Atleta do Ano de 2023. Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia), Bia Haddad (tênis) e Rebeca Andrade (ginástica artística) são as representantes femininas. Já no masculino, a disputa será entre Filipe Toledo (surfe), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Marcus D´Almeida (tiro com arco).



Os vencedores serão revelados no dia 15 de dezembro, na cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro (RJ). Em 2022, os melhores do ano foram os medalhistas olímpicos e mundiais Alison dos Santos, do atletismo, e a ginasta Rebeca Andrade.