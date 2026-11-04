AUDIÊNCIA NO STF

'Como o Vitória vai chegar ao final deste ano sem as bets?', questiona advogado do clube

André Sica afirmou que contratos com casas de apostas e publicidade em placas representam R$ 45 milhões da receita rubro-negra

Thais Borges

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:48

Advogado do Vitória defende receitas das bets no STF e é criticado por torcedores Crédito: Reprodução

A possível proibição das plataformas de apostas esportivas no Brasil pode provocar impactos financeiros nos clubes de futebol, especialmente no Vitória. Esse foi o argumento do advogado André Sica, representante do clube baiano, durante a segunda audiência pública do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os efeitos das bets no país, realizada na última terça-feira (3). Sica apontou que o fim da atividade pode comprometer as receitas da equipe, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

"O presidente Lula disse uma frase, falou que o futebol sempre viveu sem as bets. Na verdade, o presidente tem razão, mas o problema é especificamente no caso do Vitória. Como o Vitória vai chegar ao final deste ano sem as bets? Porque o Vitória contava com esses valores e está disputando uma Série A, a duras penas", afirmou.

Representante do time do Vitória: "O presidente Lula disse que o futebol sempre viveu sem as bets e ele tem razão, mas como o Vitória vai chegar ao final deste ano sem as bets?" Ué, aí já não é problema do governo federal. Ainda mais que só 17% do faturamento do clube vem das bets. #BetsNuncaMais — Fábio Felix ?️? (@fabiofelixdf) November 3, 2026

Segundo o advogado, o Vitória tem faturamento anual de aproximadamente R$ 290 milhões, dos quais R$ 45 milhões são provenientes de contratos com casas de apostas e publicidade em placas. O valor representa quase 17% da receita do clube. Ele argumentou que, embora o futebol tenha existido antes da chegada das plataformas, a atual realidade financeira das equipes tornou esses recursos importantes para a manutenção das atividades.

“O Vitória está a dois pontos da zona de rebaixamento, com desfalque de caixa. O Vitória é um dos clubes mais antigos do país, ele é de 1899. Tem mais de quatro milhões de torcedores. Ele faz, como eu disse, gestão responsável, paga as suas contas”, disse ele, que apontou que o Vitória tem um faturamento anual de R$290 milhões.

A audiência pública foi convocada pelo ministro Luiz Fux para discutir os impactos das apostas online de quota fixa no Brasil. “Ao contrário da fala do excelentíssimo presidente (Lula), que (dizia que a renda de bets) representava entre 5% a 7% do faturamento, ela representa R$ 45 milhões, ou seja, quase 17% do faturamento do clube.

Nas redes sociais, a fala do advogado foi criticada até por torcedores do time baiano. “O Vitória mata cachorro a grito todo ano, sou torcedora e sei bem. Bet não mudou p*rra nenhuma”, escreveu um usuário. “Eu, como torcedora do Vitória, sinto uma vergonha imensa com essa fala”, postou outra.

Debate no STF

A audiência foi convocada em razão da edição da Medida Provisória (MP) 1.394/2026 e considerou a experiência acumulada desde a regulamentação do setor. Antes da audiência da terça-feira, o ministro Luiz Fux foi alvo de críticas, principalmente nas redes sociais, pela seleção dos participantes do debate sobre a proibição das bets no Brasil.

As críticas apontavam que a maioria dos representantes autorizados a participar era contrária à medida, incluindo dirigentes de clubes de futebol e entidades ligadas às empresas de apostas.