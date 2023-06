Condé admite atuação ruim do Vitória: 'Pior jogo na competição'

Léo Condé orienta o time do Vitória durante a derrota para o Guarani. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A missão do Vitória era usar a Data Fifa para trabalhar, se reajustar e se recolocar na briga pela liderança da Série B. Mas a expectativa não correspondeu à realidade. Diante do Guarani, o Leão não apresentou evolução, foi praticamente inofensivo e acabou derrotado por 2x0, na noite deste domingo (25), fora de casa, pela 13ª rodada da Segundona.



O desempenho ruim foi reconhecido pelo técnico Léo Condé, em entrevista coletiva após o fim da partida. O rubro-negro foi dominado no primeiro tempo, sofrendo o primeiro gol aos 10 minutos. Mesmo atrás no placar, pouco fez para reverter o cenário e foi para o vestiário no intervalo sem sequer acertar uma finalização.

por Léo Condé "Nosso pior jogo na competição até aqui"

"Partida bem abaixo daquilo que nossa equipe tem condições de produzir. No início, a gente marcou muito de longe, ofereceu bastante espaço na transição do Guarani. Em uma dessas jogadas, eles conseguiram fazer o primeiro gol. E a equipe demorou a se estruturar dentro de campo. Tivemos mais uns 15, 20 minutos marcando de longe, tendo pouco a posse de bola. Depois, equilibramos um pouco a marcação. Mas sem conseguir produzir muito", disse.

Para o segundo tempo, o treinador sacou Marcelo e Zé Hugo de campo, para as entradas de Pablo Diogo e Giovanni Augusto. Mas foi o Guarani quem voltou a balançar as redes, aos 8 minutos.

"Fizemos alguns ajustes no intervalo, principalmente no sentido de liberar um pouquinho mais o lado direito, trazendo o Nem fazendo a função de meia-ponta, dando um pouco mais de liberdade para Pablo. E acrescentando Giovanni Augusto, para tentar equilibrar. Infelizmente, sofremos o gol no contra-ataque, uma bola perdida no meio e que acabou comprometendo muito o jogo", disse Condé.

O Vitória passou a surgir com perigo a partir dos 23 minutos, quando teve três boas chances em sequência. Mas a equipe não conseguiu balançar a rede do Bugre, algo que Condé lamentou. Para o técnico, um gol ali poderia dar gás na busca pelo empate.

"Aos poucos, foi se assentando, principalmente após a entrada de Gegê, entrou muito bem. Equilibramos o jogo, criamos algumas boas oportunidades, duas finalizamos para fora, uma o goleiro fez um milagre. Talvez, se tivéssemos conseguido descontar naquele momento, poderíamos ter buscado o empate", falou.

Foi a segunda derrota seguida do Vitória, além da segunda partida sem conseguir marcar um gol sequer. Condé analisou o desempenho ofensivo e falou em fazer ajustes 'com peças e posicionamento'. Vale lembrar que o Leão já tem mais dois reforços para a sequência da Série B, incluindo um atacante: Mateus Gonçalves, além do volante Dudu. A dupla, porém, precisa esperar a abertura da próxima janela de transferências, a partir do dia 3 de julho.

"O repertório ofensivo, hoje a gente não teve a bola no primeiro tempo. Para você criar, tem que recuperar a bola. Nosso time marcou muito de longe, estava muito espaçado e, com isso, o Guarani passou a ter o domínio das ações. Nós temos que ajustar com peças, com posicionamento, para que isso não volte a acontecer", falou Condé.

O Leão volta a entrar em campo na quarta-feira (28), para enfrentar o Sampaio Corrêa no Barradão, às 21h30. Ainda no primeiro turno, o rubro-negro terá pela frente o líder Novorizontino, além de Sport (2º colocado) e Vila Nova (3º). Condé projetou os próximos jogos, mas evitou pensar agora em um futuro muito distante.

"A gente sabia que teria esses confrontos em algum momento. Primeiro, temos que focar nos jogos contra Sampaio Corrêa e Juventude. São equipes que estão na zona intermediária da tabela. É importante fazer o resultado, principalmente em casa, para não deixar com que essas equipes subam também. O campeonato está começando a se desenhar, seis, sete equipes brigando lá em cima, umas sete, oito equipes brigando embaixo. É um momento que esses confrontos diretos serão de suma importância", comentou.

"Vamos fazer uma avaliação, juntar forças, para que, quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa, a gente tenha outra postura e uma atuação diferente dessa que apresentamos hoje", seguiu.

A derrota para o Guarani manteve o Vitória com 25 pontos, fazendo o time cair para a 4ª colocação da Série B. O rubro-negro é seguido de perto pelo Mirassol, que tem a mesma pontuação.

Confira outros trechos da entrevista de Léo Condé:

Avaliação do jogo

Jogo importante. A gente nunca quer perder. Infelizmente, hoje pegamos um adversário que estava num dia bom, motivado pela estreia do treinador. É sempre difícil jogar contra o Guarani aqui, em qualquer situação. Mas o Vitória está, desde a primeira rodada, figurando entre os quatro primeiros da competição. Nossa expectativa é de manter. Muito importante esse jogo contra o Sampaio. Não precisa nem convocar o torcedor. O torcedor abraçou o projeto da Série B. A gente sabe que vai estar junto. Nós é que temos que, nesse momento, mostrar dentro de campo essa confiança que está sendo dada e aplicada pela torcida do Vitoria.



Léo Gomes

Opção. A gente acaba sacrificando Marco Antônio, que é zagueiro de origem, fez alguns bons jogos como volante. De uma certa forma, ele acaba se comprometendo um pouco e jogando fora de sua posição. Léo fez bons jogos no início da competição, quando Marco Antônio ficou de fora. A gente tentou retomar o que fez ali, jogando com Léo Gomes e Rodrigo Andrade.