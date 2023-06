Condé projeta pressão inicial do Guarani: 'Temos que neutralizar'

Léo Condé de olho em treino do Vitória. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A data Fifa veio em boa hora para o Vitória. Depois de perder em casa para o Criciúma e deixar a liderança da Série B, o Leão teve duas semanas livres para treinar, se reajustar e voltar a brigar pela primeira colocação neste domingo (25), quando enfrenta o Guarani, às 18h, em Campinas (SP). O técnico Léo Condé valorizou a pausa no calendário e detalhou os principais pontos trabalhados nos últimos dias.



“Realmente, foi um período interessante. Tenho certeza que a gente aproveitou bastante, como a gente fez antes de começar [a Série B]. Em um primeiro momento, a gente recuperou os jogadores. Depois, trabalhamos algumas questões em geral, pertinentes ao jogo. Principalmente, o aspecto físico”, disse Condé, em entrevista coletiva na sexta-feira (23).

Segundo o treinador, um dos objetivos principais foi buscar repetir o que o time fez no início da competição. O Vitória ganhou as cinco primeiras partidas, sem levar um gol sequer. As marcas só foram quebradas na 6ª rodada, quando o rubro-negro foi derrotado pelo Atlético-GO em casa, por 3x2.

Léo Condé disse que os desfalques por suspensões e lesões atrapalharam a equipe no decorrer do torneio. Também relembrou as atuais ausências do meia-atacante Matheusinho, que se recupera de problema no joelho, e Léo Gamalho, que passou recentemente por cirurgia após diagnóstico de câncer de pele. Os dois são desfalques para enfrentar o Guarani, pela 13ª rodada. O zagueiro Camutanga também está fora, suspenso.

“O que a gente trabalhou nesse período foi tentar resgatar aquilo que a gente fez nas primeiras rodadas. Principalmente no aspecto defensivo, de ser uma equipe mais coesa, mais estruturada. Claro, com o decorrer da competição, aconteceram desgastes, suspensões, lesões, que atrapalharam um pouco. De qualquer forma, temos quase todos os jogadores à disposição, e o que a gente mais buscou nesse período foi resgatar aquilo que a gente produziu de bom no início da competição”, falou.

Condé também projetou o jogo contra o Guarani. Disse esperar uma pressão do rival, principalmente nos minutos iniciais da partida. O encontro marca a estreia de Umberto Louzer como técnico do adversário. Ele substitui Bruno Pivetti, demitido recentemente. Vale lembrar que o Vitória já enfrentou Louzer nesta Série B, quando ele ainda treinava o CRB. O Leão ganhou por 1x0.

“É um treinador muito inteligente. A gente sabe que tem que fazer uma grande partida lá, estar bem organizado taticamente, mas também sabendo jogar. O Guarani tem característica de imprimir um ritmo forte, principalmente no início, jogando em casa. A gente tem que neutralizar essa força que eles têm de início, para, no decorrer do jogo, tentar trazer para a maneira que a gente gosta de jogar”, comentou Léo Condé.

Confira outros trechos da entrevista de Léo Condé:

Vai manter mesma base?

Fizemos alguns ajustes, principalmente defensivos, que a gente precisava estruturar e melhorar. Em relação a peças, a gente já tem uma base hoje de equipe. Naturalmente, de uma partida para outra, sempre vamos tentar criar um fato novo, uma estratégia diferente. De repente, um ou outro atleta que pode estar em um melhor momento e a gente fazer a opção. De qualquer forma, a gente sempre salienta isso, que todos devem estar preparados para, quando forem socilidados e escolhidos, estarem em boas condições de jogar.

Vai com três zagueiros?

É um sistema de jogo que a gente trabalhou nas últimas duas partidas [fora de casa], contra Avaí e Tombense, que deu certo até determinado momento. O primeiro tempo contra o Avaí foi muito bom. Depois, no segundo tempo, até pela série de mudanças, a equipe sentiu um pouco o desgaste. Contra Tombense também, a gente conseguiu executar bem o plano de jogo desta forma. Claro que isso vai muito de acordo com o que a gente analisa do adversário. Sabemos que, se precisar usar esse sistema, os jogadores estão preparados. Temos jogadores com características para executar. Mas, se a gente entender que não, também fizemos jogos bons, contra Botafogo-SP, Ceará, ABC, jogando da maneira que a gente normalmente joga, na plataforma de 4-3-3, variando para o 4-2-3-1.



Alta pontuação na briga pela liderança

Realmente, esse ano a pontuação está bastante elevada. Acho que um dos principais fatores é em razão de estar havendo poucos empates. Claro que, historicamente, no segundo turno, acaba tendo um equilíbrio maior, onde começa a dividir os blocos, das equipes que vão brigar pelo acesso e das equipes que vão brigar contra o rebaixamento. Então os jogos ficam mais parelhos, acaba acontecendo um número maior de empates e essa pontuação baixa um pouco. De qualquer forma, o Vitória, com um terço da competição disputada, tem pontuação que nos coloca em condição de brigar pelo acesso. Haja visto que, em todas as rodadas, o Vitória figurou entre os quatro primeiros na classificação. Espero que a gente consiga manter isso até a reta final da competição.



Sufoco no segundo tempo

É normal, você jogando fora de casa... Por coincidência, nos dois jogos, a gente conseguiu sair na frente, contra Avaí e Tombense. Natural o time da casa arriscar um pouco mais. O que a gente tem que ter um pouco mais de capricho é, quando acontecer esse tipo de situação, ser mais assertivo na transição, no contra-ataque. Foi algo que a gente aproveitou para trabalhar nesse período. O jogo é cheio de alternâncias. Vão ter momentos em que você vai conseguir se sobrepor um pouco mais perante ao adversário e vão ter momentos em que, não que você queira, mas o adversário vai te jogar para seu campo. Aí, cabe a gente explorar os possíveis espaços que o adversário deixa.