Condé vê jogo consistente e elogia torcida: 'são protagonistas'

Léo Condé elogiou papel da torcida no Barradão após vencer o Avaí por 3x0. Crédito: EC Vitória/Divulgação

A chave para manter o Vitória na liderança da Série B e dar à equipe o triunfo de 3x0 diante do Avaí na noite de domingo foi a ‘consistência dentro de campo’. Foi assim que definiu o treinador Léo Condé em coletiva após vencer os catarinenses e seguir como líder da tabela, agora com 52 pontos conquistados. Perguntado sobre o desempenho no Barradão, o treinador destacou que seu time esteve sob o controle do jogo e deus poucos espaços para o adversário levar perigo à meta de Lucas Arcanjo.

“O jogo em si foi bem consistente da nossa equipe, desde o início a gente conseguiu marcar bem a equipe do Avaí, não proporcionou nenhuma jogada para eles. Eles tiveram alguns momentos com um pouco mais de posse de bola, mas aquela posse de bola onde o jogo estava controlado. As melhores chances no primeiro tempo foram nossas. Eu acho que teve um pênalti logo no início que não foi marcado, depois tivemos alguns lances com o Zeca e Rodrigo Andrade, com chute de fora da e já estava na hora de sair um gol nosso de bola parada novamente [...] A gente conseguiu voltar pro segundo tempo com o controle do jogo. Eles tiveram um pouco mais de posse de bola, mas a gente continuou tendo as melhores ações”, afirmou Condé.

O gol no escanteio, aliás, foi uma jogada trabalhada durante a semana e vantagem no placar “deu uma tranquilidade pro elenco, deu uma tranquilidade pro estádio como um todo”, definiu o treinador.

Os torcedores na arquibancada foram mais uma vez elogiados pelo técnico. Os pouco mais de 23 mil pagantes no Barradão fizeram a diferença e foram “protagonistas” na partida. “A torcida do Vitória tem sido a grande protagonista dessa série B, essa é a grande realidade. O que a torcida do Vitória vem fazendo nessa competição é de um grande protagonismo em todos os momentos. Desde o primeiro jogo eu já falei isso algumas vezes aqui em coletiva. E nesse jogo a gente queria e precisava dar uma resposta positiva porque a gente sabia que o torcedor viria novamente”, disse.

O resultado manteve o Vitória com a campanha de melhor mandante desta Série B. São 34 pontos conquistados em 14 jogos. Após a goleada sofrida contra o CRB na última semana, fora de casa, o treinador afirmou que fez um trabalho importante com o elenco para elevar a moral e utilizar o ‘fator casa’ a favor do rubro-negro.

“Desde o início da semana conversamos com os jogadores, passamos confiança para eles e mostramos para eles o que a gente tinha que fazer, principalmente nos treinamentos. Fazer o que a gente vem fazendo durante toda a competição, de trabalhar sério, se preparar bem pro jogo contra o Avaí e, acima de tudo, levar tudo isso para o campo principalmente. E jogando em casa no Barradão com apoio do torcedor, onde a gente tem a melhor campanha como mandante da competição”, explicou.

Dentro de campo, os três pontos conquistados podem ser colocados na conta do artilheiro Léo Gamalho. Com dois gols anotados na noite de domingo, o camisa 9 chegou a oito tentos na Série B e é o artilheiro do Leão na competição. O atacante ganhou chance no time titular após a suspensão de Iuty Castilho, que havia sido titular diante do CRB, e na coletiva Léo Condé explicou as escolhas par a formação do setor ofensivo.

“Em muitos jogos eu utilizei e os dois jogando juntos [Iury e Gamalho]. Eles podem jogar juntos também. Tem alguns jogos que a gente adota uma estratégia de ter características diferentes. O Léo [Gamalho] é o jogador definidor, com uma carreira inteira que mostra ele um jogador muito frio. Gamalho tem cabeceio, tem finalização de direita e esquerda, ótimo cobrador de pênalti. Todos os pênaltis que nós tivemos ele converteu. Claro que às vezes, em algum momento, a gente adota a estratégia de ter um jogador com a característica de maior movimentação, mas neste momento eu posso falar com propriedade: é o melhor momento do Léo aqui”, definiu.

por Léo Condé "Gamalho está muito bem fisicamente, temos até pedido ele para movimentar um pouquinho mais, sair um pouco da área, para tentar abrir espaço pros atacantes. Ele tem feito bem isso. Tenho certeza que é um jogador que nessa reta final ele será decisivo. "

Veja outros destaques da coletiva do treinador Léo Condé