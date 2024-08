PARIS-2024

Confederação revela salto histórico de 1080º que Rebeca não tentou na Olimpíada

Mas a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) matou a curiosidade de muitos fãs da ginasta ao publicar um vídeo mostrando como é a execução do salto feito por Rebeca. Na publicação, a CBG deixou no ar quando a brasileira executará o seu salto. "Quem sabe numa próxima?", escreveu no post.