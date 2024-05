Confederações confirmam Ingrid Oliveira e Isaac Souza na Olimpíada

"Ingrid e Isaac garantiram o Brasil nos Jogos logo na primeira seletiva olímpica, fizeram um ciclo com resultados consistentes e nada mais justo que sejam os nossos representantes em Paris. Eles estão preparados para alcançarem grandes resultados", disse o diretor-executivo da confederação, Hugo Parisi.

Os saltadores brasileiros conquistaram a vaga na plataforma de 10 metros durante o Mundial de Esportes Aquáticos, disputados em Fukuoka, no Japão, em julho do ano passado. Na ocasião, alcançaram a final de suas provas, assegurando a cota olímpica - somente os 12 primeiros colocados garantiram a classificação.

A vaga foi comemorada por Ingrid, que estará em sua terceira Olimpíada e se tornará a segunda saltadora brasileira com mais participações olímpicas, atrás apenas de Juliana Veloso, com cinco Jogos Olímpicos no currículo.