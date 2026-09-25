PALCOS ESQUECIDOS

Confira sete estádios históricos que já receberam a Seleção Brasileira e hoje vivem no abandono

Arenas que viram a estreia de Ronaldo e cinco gols de Zico hoje sofrem com mato, disputas judiciais e obras sem fim

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:20

Estádio Morenão (Campo Grande-MS) Crédito: Chico Ribeiro/Subcom-MS

Quando se fala nos palcos da Seleção Brasileira, a memória costuma ir direto para o Maracanã, o Morumbis ou o Mineirão. Mas, ao longo de mais de um século de história, desde a estreia oficial em 1914, o time pentacampeão mundial jogou em estádios de 21 estados e do Distrito Federal, e nem todos tiveram o mesmo destino das grandes arenas.

Um levantamento do ge reuniu estádios que já receberam a Seleção e hoje estão abandonados, fechados ou longe do futebol de alto nível. Entre eles estão o palco do maior público da história do futebol pernambucano, o gramado da estreia de Ronaldo com a camisa amarela e um projeto que sonhou ser o segundo maior estádio do mundo. Confira na galeria.