Confira sete estádios históricos que já receberam a Seleção Brasileira e hoje vivem no abandono

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Pedro Carreiro
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:20
Quando se fala nos palcos da Seleção Brasileira, a memória costuma ir direto para o Maracanã, o Morumbis ou o Mineirão. Mas, ao longo de mais de um século de história, desde a estreia oficial em 1914, o time pentacampeão mundial jogou em estádios de 21 estados e do Distrito Federal, e nem todos tiveram o mesmo destino das grandes arenas.
Um levantamento do ge reuniu estádios que já receberam a Seleção e hoje estão abandonados, fechados ou longe do futebol de alto nível. Entre eles estão o palco do maior público da história do futebol pernambucano, o gramado da estreia de Ronaldo com a camisa amarela e um projeto que sonhou ser o segundo maior estádio do mundo. Confira na galeria.
Palcos esquecidos da Seleção: veja como estão os estádios hoje