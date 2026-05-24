OS LEOPARDOS

Congo DR na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Seleção da República Democrática do Congo busca avançar ao mata-mata pela primeira vez

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:00

Seleção Congolesa Crédito: Reprodução

A República Democrática do Congo vai disputar a sua 2ª Copa do Mundo em 2026. O retorno acontece 52 anos após a única participação anterior, em 1974, quando o país ainda competia como Zaire. A equipe comandada por Sébastien Desabre carimbou a vaga ao vencer a Jamaica na repescagem intercontinental, em Guadalajara, e tem o experiente Bakambu como referência.

Uniformes do Congo para Copa do Mundo 2026 1 de 18

Calendário de jogos do Congo DR no Grupo K

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Congo DR na fase de grupos. Confira os detalhes:

1ª Rodada: Portugal x Congo DR – 17/06 (quarta-feira) – 12h – Houston;

2ª Rodada: Colômbia x Congo DR – 23/06 (terça-feira) – 20h – Guadalajara;

3ª Rodada: Congo DR x Uzbequistão – 27/06 (sábado) – 23h30 – Atlanta.

Histórico do Congo DR em Copas do Mundo

Melhor campanha: fase de grupos (1974);

Primeira participação: Alemanha Ocidental 1974;

Última participação: Alemanha Ocidental 1974;

Participações: 2 (1974 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Retrospecto geral: 3 jogos, 0 vitórias, 0 empates e 3 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Congo DR em Copas

Como a seleção disputou apenas um Mundial até aqui, a principal referência histórica é a campanha de 1974, ainda como Zaire. Para a edição de 2026, os nomes que lideram a equipe são Cédric Bakambu, Chancel Mbemba, Gaël Kakuta, Axel Tuanzebe e Yoane Wissa.

Lista de convocados do Congo DR para a Copa do Mundo 2026

O técnico Sébastien Desabre divulgou a lista de 26 convocados do Congo DR para a Copa do Mundo de 2026. Rocky Bushiri foi cortado por lesão e substituído por Aaron Tshibola.

Goleiros

Matthieu Epolo (Standard Liège)

Timothy Fayulu (Noah)

Lionel Mpasi (Le Havre)

Defensores

Dylan Batubinsika (Larisa)

Gedoon Kalulu (Aris Limassol)

Steve Kapuadi (Widzew Lodz)

Joris Kayembe (Racing Genk)

Arthur Masuaku (Racing Lens)

Chancel Mbemba (Lille)

Axel Tuanzebe (Burnley)

Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)

Meio-campistas

Theo Bongonda (Spartak Moscow)

Brian Cipenga (Castellon)

Meshack Elia (Alanyaspor)

Gael Kakuta (Larisa)

Edo Kayembe (Watford)

Nathanael Mbuku (Montpellier)

Samuel Moutoussamy (Atromitos)

Ngal'ayel Mukau (Lille)

Charles Pickel (Espanyol)

Noah Sadiki (Sunderland)

Aaron Tshibola (Kilmarnock)

Atacantes