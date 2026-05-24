Congo DR na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:00
A República Democrática do Congo vai disputar a sua 2ª Copa do Mundo em 2026. O retorno acontece 52 anos após a única participação anterior, em 1974, quando o país ainda competia como Zaire. A equipe comandada por Sébastien Desabre carimbou a vaga ao vencer a Jamaica na repescagem intercontinental, em Guadalajara, e tem o experiente Bakambu como referência.
Uniformes do Congo para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Congo DR na fase de grupos. Confira os detalhes:
Como a seleção disputou apenas um Mundial até aqui, a principal referência histórica é a campanha de 1974, ainda como Zaire. Para a edição de 2026, os nomes que lideram a equipe são Cédric Bakambu, Chancel Mbemba, Gaël Kakuta, Axel Tuanzebe e Yoane Wissa.
O técnico Sébastien Desabre divulgou a lista de 26 convocados do Congo DR para a Copa do Mundo de 2026. Rocky Bushiri foi cortado por lesão e substituído por Aaron Tshibola.
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