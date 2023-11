Conheça os adversários do Vitória na Copa São Paulo

Antes da estreia do time profissional em 2024, os torcedores do Vitória vão acompanhar a atuação dos atletas formados no clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição de base do futebol brasileiro.



O torneio será disputado de 2 a 25 de janeiro. A 54ª edição reúne 128 times, divididos em 32 grupos.



Integrante do grupo 30, o Vitória vai jogar no estádio Ibrachina, localizado no bairro da Mooca, na capital de São Paulo, e terá como adversários CSA, Picos-PI e Ibrachina.