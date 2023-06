Conmebol anuncia datas da Copa América de 2024

Falta um ano para o início da CONMEBOL Copa América! O torneio de seleções mais antigo do mundo será realizado de 20 de junho a 14 de julho de 2024 nos Estados Unidos. Vem aí uma nova edição que vai fazer vibrar os corações de todo o continente ?⚽️

A Fifa já havia divulgado, em abril, o calendário internacional até 2030, e já estava previsto que a Copa América 2024 aconteceria entre junho e julho do ano que vem. Nesta terça-feira (20), foram confirmadas as datas de início e término do torneio, que terá 25 dias.