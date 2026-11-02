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Conmebol barra licença de Seedorf e Corinthians corre para salvar técnico; entenda o que está em jogo

Entidade sul-americana exige três anos de experiência como treinador, e o holandês soma cerca de 27 meses

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 20:41

Seedorf
Seedorf Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

Três semanas depois de chegar ao Corinthians, Clarence Seedorf enfrenta um novo obstáculo burocrático. A Conmebol se recusou a homologar a licença Uefa Pro do treinador holandês, a certificação mais alta para técnicos na Europa. A decisão foi comunicada à CBF na última sexta-feira (30) e confirmada pelo clube nesta segunda-feira (2). 

O motivo é o tempo de carreira. Para validar a licença, a entidade sul-americana exige que o profissional tenha ao menos 36 meses de experiência no comando de equipes. Seedorf começou como técnico em 2014 e passou por Milan, Shenzhen, da China, Deportivo La Coruña e seleção de Camarões, mas soma cerca de 27 meses na função. Depois de deixar a seleção africana, em 2019, ele ficou sete anos sem treinar até assumir o Corinthians, em 11 de outubro. O caso foi revelado pelo UOL. 

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG

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A estratégia do Corinthians

Em nota oficial, o Corinthians afirmou que Seedorf tem currículo e condições para atender a todos os critérios da Conmebol. Na manhã desta terça-feira (3), o clube vai enviar novos documentos à CBF e pedir que a entidade brasileira solicite à Conmebol a revisão do caso. 

A ideia é ampliar a contagem de experiência do holandês. O Corinthians quer que sejam considerados os mais de três anos em que Seedorf integrou o Conselho de Supervisão da Federação Holandesa de Futebol, além do trabalho como professor em cursos de formação de treinadores da Uefa.   

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O que muda para o clássico? 

Enquanto o caso não se resolve, Seedorf segue normalmente no comando dos treinos. Internamente, o Corinthians entende que o registro do técnico no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF garante sua presença à beira do gramado nos jogos nacionais. A expectativa é de que ele dirija o time no clássico contra o São Paulo, nesta quarta-feira (4), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão.   

O impacto mais direto da recusa está nas competições organizadas pela Conmebol. Sem a homologação, Seedorf não poderia comandar o Corinthians em uma eventual participação em torneios como a Libertadores ou a Copa Sul-Americana.  

Início turbulento

Não é o primeiro entrave burocrático da passagem de Seedorf pelo Corinthians. Logo depois de anunciado, ele teve de esperar a publicação do nome no BID e assistiu da arquibancada da Neo Química Arena ao empate com o Vitória. Na estreia oficial, viu o time perder de virada para o Vasco por 3x2, em São Januário. A primeira vitória veio na rodada seguinte, por 2x0 sobre o Mirassol, em casa.   

Mesmo com o triunfo, o Corinthians segue na zona de rebaixamento. A equipe é a 17ª colocada, com 36 pontos, e chega ao clássico pressionada na luta contra a queda.   

Tags:

Corinthians

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