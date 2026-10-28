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Conmebol rejeita protesto do Flamengo e Palmeiras já sabe quem enfrenta na final da Libertadores

Comissão Disciplinar negou reclamação rubro-negra sobre escalação do zagueiro Marcos Rojo, do Estudiantes

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20:40

Taça da Libertadores
Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

O Flamengo não vai disputar a final da Libertadores. Nesta quarta-feira (28), a Comissão Disciplinar da Conmebol rejeitou a reclamação do clube carioca contra a escalação do zagueiro Marcos Rojo pelo Estudiantes na semifinal. Com isso, os argentinos estão confirmados na decisão contra o Palmeiras, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

A entidade não explicou os motivos da decisão. No documento, a comissão cita o artigo 56.3 do seu Código Disciplinar para informar que “notifica-se a presente decisão sem fundamentação, sendo esta plenamente executiva”. Na prática, a determinação passa a valer imediatamente.

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Por que o Flamengo contestou

A reclamação girava em torno da inscrição de Rojo. O defensor foi contratado pelo Estudiantes depois do fechamento da janela de transferências na Argentina, e por isso a Conmebol negou duas vezes o pedido para incluí-lo na lista da Libertadores.

O clube argentino recorreu então ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) e obteve uma autorização provisória para escalar o zagueiro. A medida permitiu que Rojo entrasse em campo, mas deixou em aberto a possibilidade de punição caso o julgamento definitivo considerasse a participação dele irregular.

Foi nessa brecha que o Flamengo apostou. Rojo foi titular no jogo de volta, no Maracanã, e o Estudiantes avançou nos pênaltis, por 3x2, depois de dois empates sem gols. Eliminado, o Rubro-Negro entrou com uma reclamação na Conmebol e pediu que o adversário fosse declarado perdedor, o que lhe daria a vaga na final.

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