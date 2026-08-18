MUDANÇAS NA TOCA

Conselho Deliberativo do Vitória aprova mudanças no Estatuto com regras para SAF e mandatos de quatro anos

Reforma aprovada pelos conselheiros altera regras administrativas e políticas do Rubro-Negro, mas ainda precisa passar pela votação dos associados

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 16:45

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Conselho Deliberativo do Vitória aprovou mudanças no Estatuto Social do clube que estabelecem regras para uma eventual Sociedade Anônima do Futebol (SAF), ampliam os mandatos dos órgãos internos e modificam normas administrativas e políticas do Rubro-Negro.

Regras para eventual SAF

Uma das mudanças estabelece parâmetros para uma possível constituição e negociação de uma SAF. A alteração, porém, não significa que o Vitória tenha decidido adotar o modelo de clube-empresa. As novas regras apenas definem procedimentos internos para o caso de o clube futuramente analisar uma proposta desse tipo.

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Mandatos passam a ser de quatro anos

Outra alteração aprovada amplia de três para quatro anos a duração dos mandatos dos principais órgãos do Vitória. A mudança alcança o Conselho Gestor, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Conselho de Ética. A reforma também prevê modificações nos mecanismos de fiscalização financeira e nos critérios para participação política dos associados.

Conselho Fiscal mantém eleição pelos sócios

Entre as propostas analisadas, também estava a mudança na forma de escolha dos integrantes do Conselho Fiscal. A ideia era transferir a eleição dos membros do órgão dos associados para o Conselho Deliberativo. A alteração não foi aprovada. Com isso, permanece a escolha direta dos integrantes do Conselho Fiscal pelos sócios.

Reforma ainda será submetida aos associados