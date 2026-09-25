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Considerado culpado em 114 acusações, Manchester City pode perder títulos e ser expulso da Premier League

Segundo o The Athletic, comissão independente viu irregularidades financeiras entre 2009 e 2018. Sanções ainda não foram definidas, e clube deve recorrer

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 12:20

Instalações do Manchester City servirão de casa para o Bahia durante pré-temporada
Etihad Stadium, estádio do Manchester City Crédito: Divulgação/Manchester City

O Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações de violar as regras financeiras da Premier League entre 2009 e 2018. A decisão da comissão independente que julgou o caso foi revelada nesta sexta-feira (25) pelo jornalista David Ornstein, do The Athletic, e também noticiada pelo The Telegraph. A liga inglesa ainda não se pronunciou oficialmente.

As sanções ainda não foram estabelecidas, e o leque de possibilidades é amplo: vai de advertência e multa a perda de pontos e até exclusão da Premier League. O clube, que nega as irregularidades desde o início do processo, deve recorrer. O Manchester City é o principal clube do City Football Group, conglomerado que detém 90% da SAF do Bahia.

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Enzo Fernandéz foi contratado pelo Manchester CIty junto ao Chelsea por 145 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
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Elliot Anderson foi contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros  por Divulgação/Manchester City
Diomandé foi contratado pelo Real Madrid junto ao RB Leipzig por 125 milhões de euros por Divulgação/Real Madrid
Barcola foi contratado pelo Liverpool junto ao PSG por 120 milhões de euros por Divulgação
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Matheus Fernandes foi contratado pelo Tottenham junto ao West Ham por 99 milhões de euros por Divulgação?Tottenham
Ayyoub Bouaddi foi contratado pelo Manchester City junto ao Lille por 95 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Savinho foi contratado pelo Tottenham junto ao Manchester City por 87,7 milhões de euros por Divulgação/Tottenham
Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal junto ao Newcastle por 87,5 milhões de euros por Divulgação/Arsenal
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Gonçalo Ramos foi contratado pelo Milan junto ao PSG por 74 milhões de euros por Reprodução/Redes sociais
Iliman Ndiaye foi contratado pelo Manchester City junto ao Everton por 70 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Anthony Gordon foi contratado pelo Barcelona junto ao Newcastle por 70 milhões de euros  por Divulgação/Barcelona
Jérémy Jacquet foi contratado pelo Liverpool junto ao Stade Rennais por 63,3 milhões de euros por Divulgação/Liverpool
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Enzo Fernandéz foi contratado pelo Manchester CIty junto ao Chelsea por 145 milhões de euros por Divulgação/Manchester City

O que diz o Manchester City

Procurado pelo The Athletic, um porta-voz do City afirmou que o processo ainda não terminou, que há etapas importantes pendentes e que o caso está submetido a regras rígidas de confidencialidade. Por isso, segundo ele, o clube mantém a posição expressa em comunicado de fevereiro de 2023.

O representante acrescentou que o City respeitou o devido processo ao longo de oito anos, com a expectativa de que a Premier League agisse como um órgão regulador independente, imparcial e livre de influências.

Quando as acusações foram formalizadas, em 2023, o clube disse ter ficado surpreso e afirmou confiar que uma comissão independente avaliaria de forma imparcial o conjunto de provas que, segundo ele, sustentava sua defesa.

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Quais são as 115 acusações contra o Manchester City?

Das 115 acusações, 80 dizem respeito a violações de regulamentos no período entre 2009 e 2018. As outras 35 se referem à falta de colaboração com a investigação da liga.

A maior parte, 54 acusações, trata do fornecimento de informações financeiras imprecisas entre as temporadas 2009/10 e 2017/18, incluindo dados sobre receitas de patrocínio e custos operacionais. Pelas regras da Premier League, os clubes devem agir de boa-fé e apresentar um retrato fiel de sua situação financeira.

Outras 14 acusações envolvem a omissão de detalhes sobre pagamentos a jogadores, entre 2010/11 e 2015/16, e ao então técnico Roberto Mancini, entre 2009/10 e 2012/13.

Há ainda cinco acusações por descumprimento de normas da Uefa, incluindo licenciamento e fair play financeiro, entre 2013/14 e 2017/18, e sete por violação das regras de lucratividade e sustentabilidade da própria Premier League (PSR), entre 2015/16 e 2017/18.

Por fim, as 35 acusações de falta de cooperação abrangem o período de 2018 até hoje e se referem à não entrega de documentos e informações solicitados pela liga.

De acordo com o The Athletic, entre os pontos em que a comissão decidiu contra o clube estão o superfaturamento de contratos de patrocínio ligados aos donos do City, de Abu Dhabi, e a não declaração de pagamentos a atletas e a Mancini.

Melhores contratações da PL

Emiliano Martínez – Aston Villa para o Chelsea por Divulgação
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Mamadou Sangaré – Lens para o Brentford por Divulgação
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João Gomes, reforço do Aston Villa, aparece após o top 10 por Aston Villa/Divulgação
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Emiliano Martínez – Aston Villa para o Chelsea por Divulgação

Como começou a investigação

O caso tem origem em documentos vazados publicados pela revista alemã Der Spiegel em novembro de 2018. Os e-mails, atribuídos a altos executivos do clube, indicavam que as receitas de patrocínio da companhia aérea Etihad e da empresa de telecomunicações Etisalat, ambas de Abu Dhabi, teriam sido infladas.

Segundo o material, a manobra disfarçaria como patrocínio um aporte direto do Abu Dhabi United Group, empresa do sheik Mansour, dono do clube desde 2008. Outros documentos sugeriam que Mancini teria recebido valores fora do contrato oficial, por meio de uma consultoria prestada a um clube de Abu Dhabi.

A Premier League investigou o caso por quatro anos antes de apresentar as acusações, em fevereiro de 2023, e encaminhá-lo a uma comissão independente. A demora gerou cobranças frequentes ao diretor-executivo da liga, Richard Masters.

Em janeiro de 2024, ele confirmou a uma comissão do Parlamento britânico que a audiência já tinha data marcada, sem revelá-la. No mês passado, admitiu que o processo se estendeu além do previsto, mas argumentou que não havia outra opção senão aguardar seu desfecho.

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Quais punições o City pode receber?

As sanções possíveis estão previstas na regra W.51 do regulamento da Premier League, que inclui advertência, multa, dedução de pontos e expulsão da competição. O item W.51.7 permite ainda que a comissão combine punições ou aplique outras medidas que considere adequadas. Em qualquer caso, a pena precisa ser proporcional às infrações comprovadas, sob risco de ser derrubada em recurso.

Uma eventual perda de pontos poderia valer a partir da decisão ou ser aplicada de forma retroativa. No segundo cenário, o City correria o risco de perder títulos: no período investigado, o clube foi campeão inglês três vezes.

Clube já foi punido pela Uefa

Não é a primeira vez que o City enfrenta sanções por questões financeiras ligadas aos vazamentos do Der Spiegel. Em fevereiro de 2020, a Uefa suspendeu o clube das competições europeias por duas temporadas e aplicou multa de 30 milhões de euros.

Cinco meses depois, o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) derrubou a suspensão. A corte entendeu que parte das infrações não foi comprovada e que outra parte já estava prescrita pelas regras da Uefa. O clube, porém, foi punido por não colaborar com a investigação, falha classificada como grave pelo tribunal, e a multa foi reduzida para 10 milhões de euros (cerca de 8,8 milhões de libras).

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