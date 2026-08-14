NEGÓCIOS NO FUTEBOL

Consórcio com Jeff Bezos e brasileiro cofundador do Facebook compra parte do Liverpool por bilhões; veja valores

Negócio avalia o clube inglês em R$ 38,9 bilhões e envolve grupo liderado por Amit Bhatia, com participação de investidores ligados à Amazon e ao brasileiro Eduardo Saverin

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 16:30

Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Eduardo Saverin, brasileiro cofundador do Facebook, integram consórcio que comprou 30% do Liverpool Crédito: Reprodução/redes sociais

O Liverpool oficializou nesta sexta-feira (14) a venda de 30% de suas ações para a 1892 Holdings, consórcio liderado pelo empresário britânico Amit Bhatia. O grupo também reúne investidores como Jeff Bezos, CEO da Amazon, e Eduardo Saverin, brasileiro cofundador do Facebook.

A negociação avalia o Liverpool em 5,5 bilhões de libras, o equivalente a R$ 38,9 bilhões na cotação atual. Pela fatia de 30% do clube, o consórcio desembolsou 1,65 bilhão de libras, cerca de R$ 11,6 bilhões.

Apesar da entrada dos novos investidores, a Fenway Sports Group (FSG) permanece como acionista majoritária do Liverpool. A empresa, que atua nos setores de esportes, mídia, entretenimento e imóveis, adquiriu o clube em 2010 por 300 milhões de libras, aproximadamente R$ 800 milhões na cotação da época.

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Quem faz parte do consórcio que comprou participação no Liverpool

Além de Amit Bhatia, a 1892 Holdings é formada pela Mittal Family Trusts, pelo K5 Sports e pela EE Capital.

O K5 Sports pertence à gestora K5 Global, que tem Jeff Bezos como principal investidor. Já a EE Capital é o escritório familiar de Elaine e Eduardo Saverin, brasileiro que foi cofundador do Facebook.

Bhatia, que lidera o consórcio, já tinha experiência como investidor no futebol inglês. O empresário britânico de origem indiana foi acionista do Queens Park Rangers, clube da segunda divisão inglesa, entre 2007 e o mês passado. O nome 1892 Holdings faz referência ao ano de fundação do Liverpool.

"Estamos incrivelmente orgulhosos de investir no Liverpool e de fazer isso ao lado da FSG. Temos o maior respeito e admiração pela FSG como proprietária e por tudo o que ela conquistou em Anfield. Ser recebido como parceiro em um clube dessa estatura é um grande privilégio. Estamos fazendo esse investimento porque acreditamos profundamente no Liverpool e em sua liderança, e esperamos apoiar o sucesso contínuo do clube nos próximos anos", falou Amit Bhatia, líder do 1892 Holdings.

Segundo o The Times, Bhatia estaria em posição de liderança para adquirir uma participação maior caso a FSG decida vender novas ações do Liverpool no futuro.

FSG segue no controle do Liverpool

A venda não representa uma mudança no controle do clube. A Fenway Sports Group continua sendo a principal acionista do Liverpool, posição que ocupa desde a aquisição realizada em 2010.

Durante o período de gestão da FSG, o Liverpool conquistou duas edições da Premier League, nas temporadas 2019/20 e 2024/25, além da Champions League de 2018/19. A FSG também possui o Boston Red Sox, equipe que disputa a Major League Baseball (MLB), nos Estados Unidos.

A conclusão definitiva da negociação ainda depende de aprovações regulatórias e de outras condições previstas para esse tipo de operação. Entre as etapas está o teste de idoneidade exigido pela Premier League para proprietários e diretores, processo que pode levar até 90 dias.

Venda não está relacionada a uma crise financeira

A operação não ocorreu em razão de uma dificuldade financeira do Liverpool. O clube registrou receita recorde de 703 milhões de libras, aproximadamente R$ 4,97 bilhões, no último período contábil. Além disso, o Liverpool investiu 550 milhões de libras, cerca de R$ 3,89 bilhões, em contratações nos últimos 14 meses.

"O Liverpool sempre foi construído pensando além de uma temporada e tomando decisões com os interesses de longo prazo do clube em mente", disse Mike Gordon, presidente da FSG.

"Essa abordagem continua atraindo o interesse de investidores e líderes empresariais respeitados em todo o mundo. Ao considerarmos essa oportunidade, ficou claro que Amit e o consórcio compartilhavam nossa filosofia de longo prazo e nosso apreço pelo que torna o Liverpool especial", completou.