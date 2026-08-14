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Consórcio com Jeff Bezos e brasileiro cofundador do Facebook compra parte do Liverpool por bilhões; veja valores

Negócio avalia o clube inglês em R$ 38,9 bilhões e envolve grupo liderado por Amit Bhatia, com participação de investidores ligados à Amazon e ao brasileiro Eduardo Saverin

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 16:30

Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Eduardo Saverin, brasileiro cofundador do Facebook, integram consórcio que negocia a compra de 30% do Liverpool
Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Eduardo Saverin, brasileiro cofundador do Facebook, integram consórcio que comprou 30% do Liverpool Crédito: Reprodução/redes sociais

O Liverpool oficializou nesta sexta-feira (14) a venda de 30% de suas ações para a 1892 Holdings, consórcio liderado pelo empresário britânico Amit Bhatia. O grupo também reúne investidores como Jeff Bezos, CEO da Amazon, e Eduardo Saverin, brasileiro cofundador do Facebook.

A negociação avalia o Liverpool em 5,5 bilhões de libras, o equivalente a R$ 38,9 bilhões na cotação atual. Pela fatia de 30% do clube, o consórcio desembolsou 1,65 bilhão de libras, cerca de R$ 11,6 bilhões.

Apesar da entrada dos novos investidores, a Fenway Sports Group (FSG) permanece como acionista majoritária do Liverpool. A empresa, que atua nos setores de esportes, mídia, entretenimento e imóveis, adquiriu o clube em 2010 por 300 milhões de libras, aproximadamente R$ 800 milhões na cotação da época.

Confira as tranferências mais caras do futebol europeu até o momento

Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea
 Elliot Anderson foi contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros  por Divulgação/Manchester City
Diomandé foi contratado pelo Real Madrid junto ao RB Leipzig por 125 milhões de euros por Divulgação/Real Madrid
Sandro Tonali foi contratado pelo Tottenham junto ao Newcastle por 108 milhões de euros  por Divulgação/Tottenham
Matheus Fernandes foi contratado pelo Tottenham junto ao West Ham por 99 milhões de euros por Divulgação?Tottenham
Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal junto ao Newcastle por 87,5 milhões de euros por Divulgação/Arsenal
Gonçalo Ramos foi contratado pelo Milan junto ao PSG por 74 milhões de euros por Reprodução/Redes sociais
Anthony Gordon foi contratado pelo Barcelona junto ao Newcastle por 70 milhões de euros  por Divulgação/Barcelona
Jérémy Jacquet foi contratado pelo Liverpool junto ao Stade Rennais por 63,3 milhões de euros por Divulgação/Liverpool
Lacroix foi contratado pelo Chelsea junto ao Crystal Palace por 60,7 milhões de euros por Divulgação/Chelsea
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Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea

Quem faz parte do consórcio que comprou participação no Liverpool

Além de Amit Bhatia, a 1892 Holdings é formada pela Mittal Family Trusts, pelo K5 Sports e pela EE Capital.

O K5 Sports pertence à gestora K5 Global, que tem Jeff Bezos como principal investidor. Já a EE Capital é o escritório familiar de Elaine e Eduardo Saverin, brasileiro que foi cofundador do Facebook.

Bhatia, que lidera o consórcio, já tinha experiência como investidor no futebol inglês. O empresário britânico de origem indiana foi acionista do Queens Park Rangers, clube da segunda divisão inglesa, entre 2007 e o mês passado. O nome 1892 Holdings faz referência ao ano de fundação do Liverpool.

"Estamos incrivelmente orgulhosos de investir no Liverpool e de fazer isso ao lado da FSG. Temos o maior respeito e admiração pela FSG como proprietária e por tudo o que ela conquistou em Anfield. Ser recebido como parceiro em um clube dessa estatura é um grande privilégio. Estamos fazendo esse investimento porque acreditamos profundamente no Liverpool e em sua liderança, e esperamos apoiar o sucesso contínuo do clube nos próximos anos", falou Amit Bhatia, líder do 1892 Holdings.

Segundo o The Times, Bhatia estaria em posição de liderança para adquirir uma participação maior caso a FSG decida vender novas ações do Liverpool no futuro.

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FSG segue no controle do Liverpool

A venda não representa uma mudança no controle do clube. A Fenway Sports Group continua sendo a principal acionista do Liverpool, posição que ocupa desde a aquisição realizada em 2010.

Durante o período de gestão da FSG, o Liverpool conquistou duas edições da Premier League, nas temporadas 2019/20 e 2024/25, além da Champions League de 2018/19. A FSG também possui o Boston Red Sox, equipe que disputa a Major League Baseball (MLB), nos Estados Unidos.

A conclusão definitiva da negociação ainda depende de aprovações regulatórias e de outras condições previstas para esse tipo de operação. Entre as etapas está o teste de idoneidade exigido pela Premier League para proprietários e diretores, processo que pode levar até 90 dias.

Venda não está relacionada a uma crise financeira

A operação não ocorreu em razão de uma dificuldade financeira do Liverpool. O clube registrou receita recorde de 703 milhões de libras, aproximadamente R$ 4,97 bilhões, no último período contábil. Além disso, o Liverpool investiu 550 milhões de libras, cerca de R$ 3,89 bilhões, em contratações nos últimos 14 meses.

"O Liverpool sempre foi construído pensando além de uma temporada e tomando decisões com os interesses de longo prazo do clube em mente", disse Mike Gordon, presidente da FSG.

"Essa abordagem continua atraindo o interesse de investidores e líderes empresariais respeitados em todo o mundo. Ao considerarmos essa oportunidade, ficou claro que Amit e o consórcio compartilhavam nossa filosofia de longo prazo e nosso apreço pelo que torna o Liverpool especial", completou.

A entrada de novos recursos também pode ampliar a capacidade de investimento do Liverpool. As regras financeiras da Premier League estabelecem um limite para os gastos com o elenco equivalente a 85% das receitas dos clubes. Na Uefa, o teto é de 70%.

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