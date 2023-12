A temporada 2023 do Bahia foi marcada por altos e baixos, e na última rodada do Brasileirão foi reservado um roteiro dramático, no qual os tricolores não dependiam das próprias forças para escapar do rebaixamento. Entre os protagonistas de uma noite que terminou com goleada e permanência na Série A, está Luciano Juba.



O atacante, que também é lateral esquerdo, viveu um ano, no mínimo, diferente. Começou o como grande destaque do Sport, e terminou marcando um gol decisivo para o rival regional Bahia. Foi de Juba o tento que recolocou o tricolor na frente contra o Atlético-MG e fez o time descer para o intervalo com 2x1 no placar, fora da zona de rebaixamento. Até então, o camisa 46 ainda não havia marcado pelo Esquadrão.