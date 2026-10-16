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Convocação de Ancelotti para os últimos amistosos de 2026: veja data, horário e onde assistir

Treinador anuncia os nomes no dia 29 de outubro, às 15h, na sede da CBF

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 19:15

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti já tem data para anunciar a última lista de convocados da Seleção Brasileira em 2026. O técnico divulgará os nomes no dia 29 de outubro, às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A convocação terá transmissão ao vivo da CBF TV. Os jogadores chamados vão disputar dois amistosos na próxima Data Fifa, em novembro, ambos em Singapura, na Ásia.

Japão e Singapura pela frente

O primeiro adversário será o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Três dias depois, no dia 17, às 7h, o Brasil enfrenta a seleção de Singapura, em um confronto inédito entre as equipes principais dos dois países. As duas partidas serão no Estádio Nacional de Singapura, inaugurado em 2014, que tem capacidade para 55 mil torcedores e teto retrátil.

Veja ranking dos treinadores com maiores salários

Simone Inzaghi, do Al-Hilal, lidera a relação com 26 milhões de euros por ano, cerca de R$ 154,8 milhões por Reprodução
Diego Simeone, do Atlético de Madrid, aparece em segundo, com 23,4 milhões de euros, aproximadamente R$ 139,3 milhões por Reprodução
Luis Enrique, do PSG, é o terceiro colocado, com 20 milhões de euros anuais, equivalentes a cerca de R$ 119,1 milhões por Reproducao
Mikel Arteta, do Arsenal, ocupa a quarta posição, com 17,5 milhões de euros, ou R$ 104,2 milhões por Divulgação
Oliver Glasner, do Nottingham Forest, recebe 15,13 milhões de euros por temporada, cerca de R$ 90,1 milhões por Reprodução
Xabi Alonso, do Chelsea, aparece em sexto, com 13,4 milhões de euros, aproximadamente R$ 79,8 milhões por Reprodução
José Mourinho, do Real Madrid, tem vencimentos de 12 milhões de euros por ano, equivalentes a cerca de R$ 71,4 milhões por Fenerbahçe/Divulgação
Ange Postecoglou, do Al-Nassr, recebe 11,64 milhões de euros, cerca de R$ 69,3 milhões por Reprodução
Andoni Iraola, do Liverpool, também aparece com 11,64 milhões de euros anuais, o equivalente a aproximadamente R$ 69,3 milhões por Reprodução
Enzo Maresca, do Manchester City, completa o grupo que recebe 11,64 milhões de euros por temporada, também cerca de R$ 69,3 milhões por Reprodução
Luciano Spalletti, da Juventus, ocupa a 11ª colocação, com 11,06 milhões de euros por ano, aproximadamente R$ 65,8 milhões por Reprodução
Carlo Ancelotti, treinador do Brasil, fecha a lista dos 12 primeiros com 9,43 milhões de euros anuais, cerca de R$ 56,1 milhões por Rafael Ribeiro/CBF
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Simone Inzaghi, do Al-Hilal, lidera a relação com 26 milhões de euros por ano, cerca de R$ 154,8 milhões por Reprodução

Por que Ásia?

Segundo a CBF, a escolha dos adversários levou em conta o calendário internacional. Em novembro, as principais seleções europeias estarão envolvidas em competições oficiais da Uefa, o que reduz as opções de amistosos com equipes do continente. O mesmo acontece com as seleções africanas. Diante disso, a entidade optou por adversários de diferentes escolas de futebol.

Os dois jogos fecham a segunda Data Fifa do semestre. Na primeira, em setembro e outubro, o Brasil empatou com a Austrália por 1x1, venceu os australianos por 4x2 e goleou a Índia por 4x0.

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Foco em 2028 e 2030

Os amistosos servem para Ancelotti seguir observando jogadores e testando alternativas no início do novo ciclo, que tem como principais objetivos a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.

O treinador também tem aproximado a seleção principal das categorias de base. A integração envolve compromissos como a Copa do Mundo Sub-17, em novembro, no Catar, e a formação de uma base para o próximo ciclo olímpico, comandada por Paulo Victor, técnico da Seleção Sub-20.

Tags:

Seleção Brasileira Carlo Ancelotti

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