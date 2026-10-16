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Convocação de Ancelotti para os últimos amistosos de 2026: veja data, horário e onde assistir

Treinador anuncia os nomes no dia 29 de outubro, às 15h, na sede da CBF

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 19:15

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti já tem data para anunciar a última lista de convocados da Seleção Brasileira em 2026. O técnico divulgará os nomes no dia 29 de outubro, às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A convocação terá transmissão ao vivo da CBF TV. Os jogadores chamados vão disputar dois amistosos na próxima Data Fifa, em novembro, ambos em Singapura, na Ásia.

Japão e Singapura pela frente

O primeiro adversário será o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Três dias depois, no dia 17, às 7h, o Brasil enfrenta a seleção de Singapura, em um confronto inédito entre as equipes principais dos dois países. As duas partidas serão no Estádio Nacional de Singapura, inaugurado em 2014, que tem capacidade para 55 mil torcedores e teto retrátil.

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Por que Ásia?

Segundo a CBF, a escolha dos adversários levou em conta o calendário internacional. Em novembro, as principais seleções europeias estarão envolvidas em competições oficiais da Uefa, o que reduz as opções de amistosos com equipes do continente. O mesmo acontece com as seleções africanas. Diante disso, a entidade optou por adversários de diferentes escolas de futebol.

Os dois jogos fecham a segunda Data Fifa do semestre. Na primeira, em setembro e outubro, o Brasil empatou com a Austrália por 1x1, venceu os australianos por 4x2 e goleou a Índia por 4x0.

Foco em 2028 e 2030

Os amistosos servem para Ancelotti seguir observando jogadores e testando alternativas no início do novo ciclo, que tem como principais objetivos a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.