O time feminino do Bahia sofrerá uma baixa no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, contra o Vitória, neste domingo (24), às 16h, no Barradão. A atacante Yenny Acuña foi convocada pela seleção do Chile e perderá o confronto.



Acuña disputará duas partidas pelo seu país, nos dias 23 e 26 setembro, como parte da preparação para os Jogos Pan-Americanos, que serão disputados entre outubro e novembro, no Chile.



Figura constante na seleção, Yenny Acuña acumula convocações. No último amistoso ele disputou parte do confronto com o Brasil.