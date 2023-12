Copa América 2024 será disputada em 10 cidades e 14 estádios

Copa América de 2024 acontecerá nos Estados Unidos. Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Dias após anunciar os locais de abertura (Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Georgia) e do encerramento (Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida) da Copa América de 2024, a Conmebol revelou nesta segunda-feira que serão utilizados 14 estádios na competição, em 10 cidades diferentes dos Estados Unidos.



Com 16 seleções, a competição contará com 32 partidas, entre os dias 20 de junho e 14 de julho, com cada estádio/cidade sediando entre duas e três partidas somente. Diferentemente de outros campeonatos que jogam até sete vezes em uma determinada casa, como na Copa do Mundo, por exemplo. Ao lado de Canadá e México, os Estados Unidos abrigarão a edição de 2026 do Mundial, a primeira com 48 seleções.

No anuncio realizado nesta segunda-feira, a Conmebol anunciou que a Copa América será jogada nos determinados estádios: Allegiant Stadium, de Las Vegas; Bank of America Stadium, na Carolina do Norte; Children’s Mercy Park, em Kansas; Exploria Stadium e Hard Rock Stadium, na Flórida; GEHA Field at Arrowhead Stadium, no Missouri; Levi’s Stadium e SoFi Stadium, Inglewood, na Califórnia; Mercedes-Benz Stadium, na Georgia; MetLife Stadium, em New Jersey; AT&T Stadium, NRG Stadium e Q2 Stadium, todos no Texas; e State Farm Stadium, no Arizona.

"Teremos uma Copa América inesquecível, sentindo as emoções do melhor futebol do mundo em 14 magníficos estádios. A paixão do futebol vai percorrer este enorme país de leste a oeste e de norte a sul, levando vibração e diversão a centenas de torcedores nas sedes e outros milhões de espectadores em todo o mundo", afirmou Alejandro Domínguez, Presidente da Conmebol e vice-presidente da Fifa.

"Parabenizo a todas as cidades anfitriãs e os seus comitês esportivos. As sedes são de primeira classe e contam com torcedores fervorosos que são conhecidos por apoiar grandes eventos", disse Victor Montagliani, presidente da Concacaf e vice-presidente da Fifa.