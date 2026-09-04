Copa do Brasil já pagou até R$ 18 milhões por clube; veja quanto cada time faturou

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Carol Neves
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:47
A Copa do Brasil chegou às semifinais com quatro candidatos ao título e uma diferença milionária entre os valores arrecadados pelos participantes. Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco já garantiram R$ 18 milhões cada em premiações e ocupam o topo da lista de receitas distribuídas pela competição em 2026.
O valor dos semifinalistas cresceu significativamente após a classificação nas quartas de final. Apenas a vaga entre os quatro melhores acrescentou R$ 9 milhões aos cofres de cada equipe.
A quantia pode aumentar bastante nas próximas fases. Quem avançar à decisão terá assegurados pelo menos R$ 34 milhões referentes ao vice-campeonato. Para o vencedor da Copa do Brasil, a premiação prevista é de R$ 78 milhões.
A competição começou em fevereiro com 126 participantes. Mesmo os clubes que caíram nas primeiras etapas receberam dinheiro pela participação. O menor valor acumulado foi de R$ 400 mil, destinado a 14 equipes eliminadas logo na primeira fase e que estavam entre as piores colocadas no ranking da CBF.
Quanto vale cada fase
A distribuição do dinheiro varia de acordo com a etapa e, nas primeiras fases, também considera a posição dos clubes no ranking da CBF e a divisão nacional disputada.
Na primeira fase, os clubes piores ranqueados receberam R$ 400 mil. Na segunda, o pagamento foi de R$ 1,38 milhão para equipes da Série B e R$ 830 mil para as demais. Na terceira fase, os valores passaram para R$ 1,53 milhão e R$ 950 mil, respectivamente.
A quarta fase pagou R$ 1,68 milhão aos participantes da Série B e R$ 1,07 milhão aos demais. A partir da quinta etapa, a premiação passou a ser igual: R$ 2 milhões na quinta fase, R$ 3 milhões nas oitavas de final, R$ 4 milhões nas quartas e R$ 9 milhões pela classificação às semifinais.
O vice-campeão receberá R$ 34 milhões, enquanto o campeão ficará com R$ 78 milhões.
Semifinais definidas
A Copa do Brasil retorna em novembro. Atlético-MG e Grêmio disputam uma das vagas na final, enquanto Palmeiras e Vasco fazem o outro confronto. A CBF ainda realizará o sorteio para determinar os mandos de campo.
As partidas de ida das semifinais estão previstas para 1º de novembro, com os jogos de volta marcados para o dia 8. A decisão será disputada em partida única no dia 6 de dezembro.
Veja quanto cada clube já recebeu na Copa do Brasil 2026
Atlético-MG: R$ 18 milhões
Grêmio: R$ 18 milhões
Palmeiras: R$ 18 milhões
Vasco: R$ 18 milhões
Fortaleza: R$ 9,59 milhões
Juventude: R$ 9,59 milhões
Cruzeiro: R$ 9 milhões
Internacional: R$ 9 milhões
Santos: R$ 9 milhões
Vitória: R$ 9 milhões
Atlético-GO: R$ 6,59 milhões
Athletic-MG: R$ 6,59 milhões
Ceará: R$ 6,59 milhões
CRB: R$ 6,59 milhões
Goiás: R$ 6,59 milhões
Operário-PR: R$ 6,59 milhões
Athletico: R$ 5 milhões
Corinthians: R$ 5 milhões
Chapecoense: R$ 5 milhões
Fluminense: R$ 5 milhões
Mirassol: R$ 5 milhões
Remo: R$ 5 milhões
Jacuipense: R$ 4,85 milhões
Londrina: R$ 4,59 milhões
Novorizontino: R$ 4,59 milhões
São Bernardo: R$ 4,59 milhões
Sport: R$ 4,59 milhões
Vila Nova: R$ 4,59 milhões
Confiança: R$ 4,02 milhões
Barra: R$ 4,02 milhões
Paysandu: R$ 4,02 milhões
Ponte Preta: R$ 3,21 milhões
América-MG: R$ 2,91 milhões
Avaí: R$ 2,91 milhões
Águia de Marabá: R$ 2,85 milhões
Figueirense: R$ 2,85 milhões
Maringá: R$ 2,85 milhões
Nova Iguaçu: R$ 2,85 milhões
Portuguesa-SP: R$ 2,85 milhões
Volta Redonda: R$ 2,85 milhões
Madureira: R$ 2,18 milhões
Santa Catarina: R$ 2,18 milhões
Bahia: R$ 2 milhões
Botafogo: R$ 2 milhões
Bragantino: R$ 2 milhões
Coritiba: R$ 2 milhões
Flamengo: R$ 2 milhões
São Paulo: R$ 2 milhões
Amazonas: R$ 1,78 milhão
América-RN: R$ 1,78 milhão
Anápolis: R$ 1,78 milhão
Capital-DF: R$ 1,78 milhão
Castanhal-PA: R$ 1,78 milhão
Fluminense-PI: R$ 1,78 milhão
Guarany de Bagé: R$ 1,78 milhão
Joinville: R$ 1,78 milhão
Manauara: R$ 1,78 milhão
Manaus: R$ 1,78 milhão
Maranhão: R$ 1,78 milhão
Mixto-MT: R$ 1,78 milhão
Operário-MS: R$ 1,78 milhão
Porto Velho: R$ 1,78 milhão
Portuguesa-RJ: R$ 1,78 milhão
Sousa-PB: R$ 1,78 milhão
Tombense: R$ 1,78 milhão
Tuna Luso-PA: R$ 1,78 milhão
Uberlândia: R$ 1,78 milhão
Ypiranga-RS: R$ 1,78 milhão
Cuiabá: R$ 1,38 milhão
Betim-MG: R$ 1,23 milhão
Desportiva Ferroviária: R$ 1,23 milhão
Gama: R$ 1,23 milhão
Guaporé-RO: R$ 1,23 milhão
Ivinhema-MS: R$ 1,23 milhão
Ji-Paraná-RO: R$ 1,23 milhão
Maguary-PE: R$ 1,23 milhão
Porto-BA: R$ 1,23 milhão
Primavera-MT: R$ 1,23 milhão
Primavera-SP: R$ 1,23 milhão
Tirol-CE: R$ 1,23 milhão
Velo Clube-SP: R$ 1,23 milhão
ABC: R$ 830 mil
Altos-PI: R$ 830 mil
ASA-AL: R$ 830 mil
Atlético-BA: R$ 830 mil
Azuriz-PR: R$ 830 mil
Boavista-RJ: R$ 830 mil
Botafogo-PB: R$ 830 mil
Capital-TO: R$ 830 mil
Caxias: R$ 830 mil
Ceilândia: R$ 830 mil
Cianorte: R$ 830 mil
CSA: R$ 830 mil
GAS-RR: R$ 830 mil
Guarani: R$ 830 mil
Imperatriz: R$ 830 mil
Independência-AC: R$ 830 mil
Itabaiana: R$ 830 mil
Juazeirense: R$ 830 mil
Lagarto-SE: R$ 830 mil
Maracanã-CE: R$ 830 mil
Nacional-AM: R$ 830 mil
Operário VG: R$ 830 mil
Oratório-AP: R$ 830 mil
Penedense-AL: R$ 830 mil
Porto Vitória-ES: R$ 830 mil
Retrô-PE: R$ 830 mil
Rio Branco-ES: R$ 830 mil
Santa Cruz: R$ 830 mil
São Luiz-RS: R$ 830 mil
Tocantinópolis: R$ 830 mil
Trem-AP: R$ 830 mil
América de Propriá: R$ 400 mil
Araguaína-TO: R$ 400 mil
Baré-RR: R$ 400 mil
Bragantino-PA: R$ 400 mil
Galvez-AC: R$ 400 mil
IAPE-MA: R$ 400 mil
Independente-AP: R$ 400 mil
Laguna-RN: R$ 400 mil
Monte Roraima: R$ 400 mil
Pantanal: R$ 400 mil
Piauí: R$ 400 mil
Sampaio Corrêa-RJ: R$ 400 mil
Serra Branca-PB: R$ 400 mil
Vasco-AC: R$ 400 mil