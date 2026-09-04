DINHEIRO NA CONTA

Copa do Brasil já pagou até R$ 18 milhões por clube; veja quanto cada time faturou

Semifinalistas Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco lideram ranking de premiações

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:47

Copa do Brasil Crédito: Reprodução

A Copa do Brasil chegou às semifinais com quatro candidatos ao título e uma diferença milionária entre os valores arrecadados pelos participantes. Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco já garantiram R$ 18 milhões cada em premiações e ocupam o topo da lista de receitas distribuídas pela competição em 2026.

O valor dos semifinalistas cresceu significativamente após a classificação nas quartas de final. Apenas a vaga entre os quatro melhores acrescentou R$ 9 milhões aos cofres de cada equipe.

A quantia pode aumentar bastante nas próximas fases. Quem avançar à decisão terá assegurados pelo menos R$ 34 milhões referentes ao vice-campeonato. Para o vencedor da Copa do Brasil, a premiação prevista é de R$ 78 milhões.

A competição começou em fevereiro com 126 participantes. Mesmo os clubes que caíram nas primeiras etapas receberam dinheiro pela participação. O menor valor acumulado foi de R$ 400 mil, destinado a 14 equipes eliminadas logo na primeira fase e que estavam entre as piores colocadas no ranking da CBF.

Quanto vale cada fase

A distribuição do dinheiro varia de acordo com a etapa e, nas primeiras fases, também considera a posição dos clubes no ranking da CBF e a divisão nacional disputada.

Na primeira fase, os clubes piores ranqueados receberam R$ 400 mil. Na segunda, o pagamento foi de R$ 1,38 milhão para equipes da Série B e R$ 830 mil para as demais. Na terceira fase, os valores passaram para R$ 1,53 milhão e R$ 950 mil, respectivamente.

A quarta fase pagou R$ 1,68 milhão aos participantes da Série B e R$ 1,07 milhão aos demais. A partir da quinta etapa, a premiação passou a ser igual: R$ 2 milhões na quinta fase, R$ 3 milhões nas oitavas de final, R$ 4 milhões nas quartas e R$ 9 milhões pela classificação às semifinais.

O vice-campeão receberá R$ 34 milhões, enquanto o campeão ficará com R$ 78 milhões.

Semifinais definidas

A Copa do Brasil retorna em novembro. Atlético-MG e Grêmio disputam uma das vagas na final, enquanto Palmeiras e Vasco fazem o outro confronto. A CBF ainda realizará o sorteio para determinar os mandos de campo.

As partidas de ida das semifinais estão previstas para 1º de novembro, com os jogos de volta marcados para o dia 8. A decisão será disputada em partida única no dia 6 de dezembro.

Veja quanto cada clube já recebeu na Copa do Brasil 2026

Atlético-MG: R$ 18 milhões

Grêmio: R$ 18 milhões

Palmeiras: R$ 18 milhões

Vasco: R$ 18 milhões

Fortaleza: R$ 9,59 milhões

Juventude: R$ 9,59 milhões

Cruzeiro: R$ 9 milhões

Internacional: R$ 9 milhões

Santos: R$ 9 milhões

Vitória: R$ 9 milhões

Atlético-GO: R$ 6,59 milhões

Athletic-MG: R$ 6,59 milhões

Ceará: R$ 6,59 milhões

CRB: R$ 6,59 milhões

Goiás: R$ 6,59 milhões

Operário-PR: R$ 6,59 milhões

Athletico: R$ 5 milhões

Corinthians: R$ 5 milhões

Chapecoense: R$ 5 milhões

Fluminense: R$ 5 milhões

Mirassol: R$ 5 milhões

Remo: R$ 5 milhões

Jacuipense: R$ 4,85 milhões

Londrina: R$ 4,59 milhões

Novorizontino: R$ 4,59 milhões

São Bernardo: R$ 4,59 milhões

Sport: R$ 4,59 milhões

Vila Nova: R$ 4,59 milhões

Confiança: R$ 4,02 milhões

Barra: R$ 4,02 milhões

Paysandu: R$ 4,02 milhões

Ponte Preta: R$ 3,21 milhões

América-MG: R$ 2,91 milhões

Avaí: R$ 2,91 milhões

Águia de Marabá: R$ 2,85 milhões

Figueirense: R$ 2,85 milhões

Maringá: R$ 2,85 milhões

Nova Iguaçu: R$ 2,85 milhões

Portuguesa-SP: R$ 2,85 milhões

Volta Redonda: R$ 2,85 milhões

Madureira: R$ 2,18 milhões

Santa Catarina: R$ 2,18 milhões

Bahia: R$ 2 milhões

Botafogo: R$ 2 milhões

Bragantino: R$ 2 milhões

Coritiba: R$ 2 milhões

Flamengo: R$ 2 milhões

São Paulo: R$ 2 milhões

Amazonas: R$ 1,78 milhão

América-RN: R$ 1,78 milhão

Anápolis: R$ 1,78 milhão

Capital-DF: R$ 1,78 milhão

Castanhal-PA: R$ 1,78 milhão

Fluminense-PI: R$ 1,78 milhão

Guarany de Bagé: R$ 1,78 milhão

Joinville: R$ 1,78 milhão

Manauara: R$ 1,78 milhão

Manaus: R$ 1,78 milhão

Maranhão: R$ 1,78 milhão

Mixto-MT: R$ 1,78 milhão

Operário-MS: R$ 1,78 milhão

Porto Velho: R$ 1,78 milhão

Portuguesa-RJ: R$ 1,78 milhão

Sousa-PB: R$ 1,78 milhão

Tombense: R$ 1,78 milhão

Tuna Luso-PA: R$ 1,78 milhão

Uberlândia: R$ 1,78 milhão

Ypiranga-RS: R$ 1,78 milhão

Cuiabá: R$ 1,38 milhão

Betim-MG: R$ 1,23 milhão

Desportiva Ferroviária: R$ 1,23 milhão

Gama: R$ 1,23 milhão

Guaporé-RO: R$ 1,23 milhão

Ivinhema-MS: R$ 1,23 milhão

Ji-Paraná-RO: R$ 1,23 milhão

Maguary-PE: R$ 1,23 milhão

Porto-BA: R$ 1,23 milhão

Primavera-MT: R$ 1,23 milhão

Primavera-SP: R$ 1,23 milhão

Tirol-CE: R$ 1,23 milhão

Velo Clube-SP: R$ 1,23 milhão

ABC: R$ 830 mil

Altos-PI: R$ 830 mil

ASA-AL: R$ 830 mil

Atlético-BA: R$ 830 mil

Azuriz-PR: R$ 830 mil

Boavista-RJ: R$ 830 mil

Botafogo-PB: R$ 830 mil

Capital-TO: R$ 830 mil

Caxias: R$ 830 mil

Ceilândia: R$ 830 mil

Cianorte: R$ 830 mil

CSA: R$ 830 mil

GAS-RR: R$ 830 mil

Guarani: R$ 830 mil

Imperatriz: R$ 830 mil

Independência-AC: R$ 830 mil

Itabaiana: R$ 830 mil

Juazeirense: R$ 830 mil

Lagarto-SE: R$ 830 mil

Maracanã-CE: R$ 830 mil

Nacional-AM: R$ 830 mil

Operário VG: R$ 830 mil

Oratório-AP: R$ 830 mil

Penedense-AL: R$ 830 mil

Porto Vitória-ES: R$ 830 mil

Retrô-PE: R$ 830 mil

Rio Branco-ES: R$ 830 mil

Santa Cruz: R$ 830 mil

São Luiz-RS: R$ 830 mil

Tocantinópolis: R$ 830 mil

Trem-AP: R$ 830 mil

América de Propriá: R$ 400 mil

Araguaína-TO: R$ 400 mil

Baré-RR: R$ 400 mil

Bragantino-PA: R$ 400 mil

Galvez-AC: R$ 400 mil

IAPE-MA: R$ 400 mil

Independente-AP: R$ 400 mil

Laguna-RN: R$ 400 mil

Monte Roraima: R$ 400 mil

Pantanal: R$ 400 mil

Piauí: R$ 400 mil

Sampaio Corrêa-RJ: R$ 400 mil

Serra Branca-PB: R$ 400 mil