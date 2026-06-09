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Copa do Mundo 2026: confira a tabela completa com datas e horários das partidas

Brasil entra em campo já no próximo sábado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de junho de 2026 às 12:34

Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo Crédito: Shutterstock

A Copa do Mundo de 2026 está chegando, e a seleção brasileira inicia a caminhada em busca do tão sonhado hexacampeonato. Para quem não quer perder nenhum lance do maior torneio de futebol do planeta, reunimos abaixo o calendário completo da competição, com todos os jogos organizados por data e horários de Brasília. O Mundial será disputado entre 11 de junho e 19 de julho, com partidas espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá e México.

VEJA A LISTA COM DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS

1ª rodada

11 de junho (quinta-feira)

16h - México x África do Sul - Grupo A

23h - Coreia do Sul x República Tcheca - Grupo A

Ranking dos uniformes mais bonitos da Copa do Mundo 2026

Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Marrocos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Arábia Saudita para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Austrália para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Cabo Verde para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Colômbia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Esócia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Argentina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Costa do Marfim para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Japão para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Panamá para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suécia para Copa do Mundo 2026 por Uniforme da Suécia para Copa do Mundo 2026
Uniforme de Prtugal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Paraguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniformes do Congo para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Iraque para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Tunísia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme dos Estados Unidos para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Noruega para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Jordânia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Irã para Copa do Mundo 2026 por Reproduçã/Footyheadlines
Uniforme de Curaçao para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Áustria para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Uzbequistão para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Uruguai para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Turquia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Coreia do Sul para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Catar para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Nova Zelândia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Argélia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Holanda para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Egito para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Equador para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Républica Tcheca para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Canadá para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Croácia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
1 de 48
Uniforme de Gana para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

12 de junho (sexta-feira)

16h - Canadá x Bósnia - Grupo B

22h - Estados Unidos x Paraguai - Grupo D

13 de junho (sábado)

16h - Catar x Suíça - Grupo B

19h - BRASIL x Marrocos - Grupo C

22h - Haiti x Escócia - Grupo C

14 de junho (domingo)

01h (sábado para domingo) - Austrália x Turquia - Grupo D

14h - Alemanha x Curaçao - Grupo E

17h - Holanda x Japão - Grupo F

20h - Costa do Marfim x Equador - Grupo E

23h - Suécia x Tunísia - Grupo F

15 de junho (segunda-feira)

13h - Espanha x Cabo Verde - Grupo H

16h - Bélgica x Egito - Grupo G

19h - Arábia Saudita x Uruguai - Grupo H

22h - Irã x Nova Zelândia - Grupo G

16 de junho (terça-feira)

16h - França x Senegal - Grupo I

19h - Iraque x Noruega - Grupo I

22h - Argentina x Argélia - Grupo J

17 de junho (quarta-feira)

01h (terça para quarta-feira) - Áustria x Jordânia - Grupo J

14h - Portugal x RD Congo - Grupo K

17h - Inglaterra x Croácia - Grupo L

20h - Gana x Panamá - Grupo L

23h - Uzbequistão x Colômbia - Grupo K

2ª rodada

18 de junho (quinta-feira)

13h - República Tcheca x África do Sul - Grupo A

16h - Suíça x Bósnia - Grupo B

19h - Canadá x Catar - Grupo B

22h - México x Coreia do Sul - Grupo A

19 de junho (sexta-feira)

16h - Estados Unidos x Austrália - Grupo D

19h - Escócia x Marrocos - Grupo C

21h30 - BRASIL x Haiti - Grupo C

20 de junho (sábado)

01h (sexta para sábado) - Turquia x Paraguai - Grupo D

14h - Holanda x Suécia - Grupo F

17h - Alemanha x Costa do Marfim - Grupo E

21h - Equador x Curaçao - Grupo E

01h (sábado para domingo) - Tunísia x Japão - Grupo F

21 de junho (domingo)

13h - Espanha x Arábia Saudita - Grupo H

16h - Bélgica x Irã - Grupo G

19h - Uruguai x Cabo Verde - Grupo H

22h - Nova Zelândia x Egito - Grupo G

22 de junho (segunda-feira)

14h - Argentina x Áustria - Grupo J

18h - França x Iraque - Grupo I

21h - Noruega x Senegal - Grupo I

23 de junho (terça-feira)

00h (segunda para terça) - Jordânia x Argélia - Grupo J

14h - Portugal x Uzbequistão - Grupo K

17h - Inglaterra x Gana - Grupo L

20h - Panamá x Croácia - Grupo L

23h - Colômbia x RD Congo - Grupo K

3ª rodada

24 de junho (quarta-feira)

16h - Suíça x Canadá - Grupo B

16h - Bósnia x Catar - Grupo B

19h - Marrocos x Haiti - Grupo C

19h - Escócia x BRASIL - Grupo C

22h - África do Sul x Coreia do Sul - Grupo A

22h - República Tcheca x México - Grupo A

25 de junho (quinta-feira)

17h - Equador x Alemanha - Grupo E

17h - Curaçao x Costa do Marfim - Grupo E

20h - Tunísia x Holanda - Grupo F

20h - Japão x Suécia - Grupo F

23h - Turquia x Estados Unidos - Grupo D

23h - Paraguai x Austrália - Grupo D

26 de junho (sexta-feira)

16h - Senegal x Iraque - Grupo I

16h - Noruega x França - Grupo I

21h - Cabo Verde x Arábia Saudita - Grupo H

21h - Uruguai x Espanha - Grupo H

27 de junho (sábado)

00h (sexta para sábado) - Egito x Irã - Grupo G

00h (sexta para sábado) - Nova Zelândia x Bélgica - Grupo G

18h - Croácia x Gana - Grupo L

18h - Panamá x Inglaterra - Grupo L

20h30 - RD Congo x Uzbequistão - Grupo K

20h30 - Colômbia x Portugal - Grupo K

23h - Jordânia x Argentina - Grupo J

23h - Argélia x Áustria - Grupo J

SEGUNDA FASE

28 de junho (domingo)

16h - 2º A x 2º B - Segunda fase 3

29 de junho (segunda-feira)

14h - 1º C x 2º F - Segunda fase 9

17h30 - 1º E x 3º ABCDF - Segunda fase 1

22h - 1º F x 2º C - Segunda fase 4

30 de junho (terça-feira)

14h - 2º E x 2º I - Segunda fase 10

18h - 1º I x 3º CDFGH - Segunda fase 2

22h - 1º A x 3º CEFHI - Segunda fase 11

1º de julho (quarta-feira)

13h - 1º L x 3º EHIJK - Segunda fase 12

17h - 1º G x 3º AEHIJ - Segunda fase 8

21h - 1º D x 3º BEFIJ - Segunda fase 7

2 de julho (quinta-feira)

16h - 1º H x 2º J - Segunda fase 6

20h - 2º K x 2º L - Segunda fase 5

3 de julho (sexta-feira)

00h (quinta para sexta) - 1º B x 3º EFGIJ - Segunda fase 15

15h - 2º D x 2º G - Segunda fase 14

19h - 1º J x 2º H - Segunda fase 13

22h30 - 1º K x 3º DEIJL - Segunda fase 16

OITAVAS DE FINAL

4 de julho (sábado)

14h - Venc. Segunda fase 3 x Venc. Segunda fase 4 - Oitavas 2

18h - Venc. Segunda fase 1 x Venc. Segunda fase 2 - Oitavas 1

5 de julho (domingo)

17h - Venc. Segunda fase 9 x Venc. Segunda fase 10 - Oitavas 5

21h - Venc. Segunda fase 11 x Venc. Segunda fase 12 - Oitavas 6

6 de julho (segunda-feira)

16h - Venc. Segunda fase 5 x Venc. Segunda fase 6 - Oitavas 3

21h - Venc. Segunda fase 7 x Venc. Segunda fase 8 - Oitavas 4

7 de julho (terça-feira)

13h - Venc. Segunda fase 13 x Venc. Segunda fase 14 - Oitavas 7

17h - Venc. Segunda fase 15 x Venc. Segunda fase 16 - Oitavas 8

QUARTAS DE FINAL

9 de julho (quinta-feira)

17h - Venc. Oitavas 1 x Venc. Oitavas 2 - Quartas 1

10 de julho (sexta-feira)

16h - Venc. Oitavas 3 x Venc. Oitavas 4 - Quartas 2

11 de julho (sábado)

18h - Venc. Oitavas 5 x Venc. Oitavas 6 - Quartas 3

22h - Venc. Oitavas 7 x Venc. Oitavas 8 - Quartas 4

SEMIFINAL

14 de julho (terça-feira)

16h - Venc. Quartas 1 x Venc. Quartas 2 - Semifinal 1

15 de julho (quarta-feira)

16h - Venc. Quartas 3 x Venc. Quartas 4 - Semifinal 2

DISPUTA DO 3º LUGAR

18 de julho (sábado)

18h - Perd. Semifinal 1 x Perd. Semifinal 2

FINAL

19 de julho (domingo)

16h - Venc. Semifinal 1 x Venc. Semifinal 2

Tags:

Copa do Mundo

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