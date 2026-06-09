Copa do Mundo 2026: confira a tabela completa com datas e horários das partidas

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Carol Neves
Publicado em 9 de junho de 2026 às 12:34
A Copa do Mundo de 2026 está chegando, e a seleção brasileira inicia a caminhada em busca do tão sonhado hexacampeonato. Para quem não quer perder nenhum lance do maior torneio de futebol do planeta, reunimos abaixo o calendário completo da competição, com todos os jogos organizados por data e horários de Brasília. O Mundial será disputado entre 11 de junho e 19 de julho, com partidas espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá e México.
VEJA A LISTA COM DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS
1ª rodada
11 de junho (quinta-feira)
16h - México x África do Sul - Grupo A
23h - Coreia do Sul x República Tcheca - Grupo A
Ranking dos uniformes mais bonitos da Copa do Mundo 2026
12 de junho (sexta-feira)
16h - Canadá x Bósnia - Grupo B
22h - Estados Unidos x Paraguai - Grupo D
13 de junho (sábado)
16h - Catar x Suíça - Grupo B
19h - BRASIL x Marrocos - Grupo C
22h - Haiti x Escócia - Grupo C
14 de junho (domingo)
01h (sábado para domingo) - Austrália x Turquia - Grupo D
14h - Alemanha x Curaçao - Grupo E
17h - Holanda x Japão - Grupo F
20h - Costa do Marfim x Equador - Grupo E
23h - Suécia x Tunísia - Grupo F
15 de junho (segunda-feira)
13h - Espanha x Cabo Verde - Grupo H
16h - Bélgica x Egito - Grupo G
19h - Arábia Saudita x Uruguai - Grupo H
22h - Irã x Nova Zelândia - Grupo G
16 de junho (terça-feira)
16h - França x Senegal - Grupo I
19h - Iraque x Noruega - Grupo I
22h - Argentina x Argélia - Grupo J
17 de junho (quarta-feira)
01h (terça para quarta-feira) - Áustria x Jordânia - Grupo J
14h - Portugal x RD Congo - Grupo K
17h - Inglaterra x Croácia - Grupo L
20h - Gana x Panamá - Grupo L
23h - Uzbequistão x Colômbia - Grupo K
2ª rodada
18 de junho (quinta-feira)
13h - República Tcheca x África do Sul - Grupo A
16h - Suíça x Bósnia - Grupo B
19h - Canadá x Catar - Grupo B
22h - México x Coreia do Sul - Grupo A
19 de junho (sexta-feira)
16h - Estados Unidos x Austrália - Grupo D
19h - Escócia x Marrocos - Grupo C
21h30 - BRASIL x Haiti - Grupo C
20 de junho (sábado)
01h (sexta para sábado) - Turquia x Paraguai - Grupo D
14h - Holanda x Suécia - Grupo F
17h - Alemanha x Costa do Marfim - Grupo E
21h - Equador x Curaçao - Grupo E
01h (sábado para domingo) - Tunísia x Japão - Grupo F
21 de junho (domingo)
13h - Espanha x Arábia Saudita - Grupo H
16h - Bélgica x Irã - Grupo G
19h - Uruguai x Cabo Verde - Grupo H
22h - Nova Zelândia x Egito - Grupo G
22 de junho (segunda-feira)
14h - Argentina x Áustria - Grupo J
18h - França x Iraque - Grupo I
21h - Noruega x Senegal - Grupo I
23 de junho (terça-feira)
00h (segunda para terça) - Jordânia x Argélia - Grupo J
14h - Portugal x Uzbequistão - Grupo K
17h - Inglaterra x Gana - Grupo L
20h - Panamá x Croácia - Grupo L
23h - Colômbia x RD Congo - Grupo K
3ª rodada
24 de junho (quarta-feira)
16h - Suíça x Canadá - Grupo B
16h - Bósnia x Catar - Grupo B
19h - Marrocos x Haiti - Grupo C
19h - Escócia x BRASIL - Grupo C
22h - África do Sul x Coreia do Sul - Grupo A
22h - República Tcheca x México - Grupo A
25 de junho (quinta-feira)
17h - Equador x Alemanha - Grupo E
17h - Curaçao x Costa do Marfim - Grupo E
20h - Tunísia x Holanda - Grupo F
20h - Japão x Suécia - Grupo F
23h - Turquia x Estados Unidos - Grupo D
23h - Paraguai x Austrália - Grupo D
26 de junho (sexta-feira)
16h - Senegal x Iraque - Grupo I
16h - Noruega x França - Grupo I
21h - Cabo Verde x Arábia Saudita - Grupo H
21h - Uruguai x Espanha - Grupo H
27 de junho (sábado)
00h (sexta para sábado) - Egito x Irã - Grupo G
00h (sexta para sábado) - Nova Zelândia x Bélgica - Grupo G
18h - Croácia x Gana - Grupo L
18h - Panamá x Inglaterra - Grupo L
20h30 - RD Congo x Uzbequistão - Grupo K
20h30 - Colômbia x Portugal - Grupo K
23h - Jordânia x Argentina - Grupo J
23h - Argélia x Áustria - Grupo J
SEGUNDA FASE
28 de junho (domingo)
16h - 2º A x 2º B - Segunda fase 3
29 de junho (segunda-feira)
14h - 1º C x 2º F - Segunda fase 9
17h30 - 1º E x 3º ABCDF - Segunda fase 1
22h - 1º F x 2º C - Segunda fase 4
30 de junho (terça-feira)
14h - 2º E x 2º I - Segunda fase 10
18h - 1º I x 3º CDFGH - Segunda fase 2
22h - 1º A x 3º CEFHI - Segunda fase 11
1º de julho (quarta-feira)
13h - 1º L x 3º EHIJK - Segunda fase 12
17h - 1º G x 3º AEHIJ - Segunda fase 8
21h - 1º D x 3º BEFIJ - Segunda fase 7
2 de julho (quinta-feira)
16h - 1º H x 2º J - Segunda fase 6
20h - 2º K x 2º L - Segunda fase 5
3 de julho (sexta-feira)
00h (quinta para sexta) - 1º B x 3º EFGIJ - Segunda fase 15
15h - 2º D x 2º G - Segunda fase 14
19h - 1º J x 2º H - Segunda fase 13
22h30 - 1º K x 3º DEIJL - Segunda fase 16
OITAVAS DE FINAL
4 de julho (sábado)
14h - Venc. Segunda fase 3 x Venc. Segunda fase 4 - Oitavas 2
18h - Venc. Segunda fase 1 x Venc. Segunda fase 2 - Oitavas 1
5 de julho (domingo)
17h - Venc. Segunda fase 9 x Venc. Segunda fase 10 - Oitavas 5
21h - Venc. Segunda fase 11 x Venc. Segunda fase 12 - Oitavas 6
6 de julho (segunda-feira)
16h - Venc. Segunda fase 5 x Venc. Segunda fase 6 - Oitavas 3
21h - Venc. Segunda fase 7 x Venc. Segunda fase 8 - Oitavas 4
7 de julho (terça-feira)
13h - Venc. Segunda fase 13 x Venc. Segunda fase 14 - Oitavas 7
17h - Venc. Segunda fase 15 x Venc. Segunda fase 16 - Oitavas 8
QUARTAS DE FINAL
9 de julho (quinta-feira)
17h - Venc. Oitavas 1 x Venc. Oitavas 2 - Quartas 1
10 de julho (sexta-feira)
16h - Venc. Oitavas 3 x Venc. Oitavas 4 - Quartas 2
11 de julho (sábado)
18h - Venc. Oitavas 5 x Venc. Oitavas 6 - Quartas 3
22h - Venc. Oitavas 7 x Venc. Oitavas 8 - Quartas 4
SEMIFINAL
14 de julho (terça-feira)
16h - Venc. Quartas 1 x Venc. Quartas 2 - Semifinal 1
15 de julho (quarta-feira)
16h - Venc. Quartas 3 x Venc. Quartas 4 - Semifinal 2
DISPUTA DO 3º LUGAR
18 de julho (sábado)
18h - Perd. Semifinal 1 x Perd. Semifinal 2
FINAL
19 de julho (domingo)
16h - Venc. Semifinal 1 x Venc. Semifinal 2