CALENDÁRIO

Copa do Mundo 2026: confira a tabela completa com datas e horários das partidas

Brasil entra em campo já no próximo sábado

Carol Neves

Publicado em 9 de junho de 2026 às 12:34

Taça da Copa do Mundo Crédito: Shutterstock

A Copa do Mundo de 2026 está chegando, e a seleção brasileira inicia a caminhada em busca do tão sonhado hexacampeonato. Para quem não quer perder nenhum lance do maior torneio de futebol do planeta, reunimos abaixo o calendário completo da competição, com todos os jogos organizados por data e horários de Brasília. O Mundial será disputado entre 11 de junho e 19 de julho, com partidas espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá e México.

VEJA A LISTA COM DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS

1ª rodada

11 de junho (quinta-feira)

16h - México x África do Sul - Grupo A

23h - Coreia do Sul x República Tcheca - Grupo A

Ranking dos uniformes mais bonitos da Copa do Mundo 2026 1 de 48

12 de junho (sexta-feira)

16h - Canadá x Bósnia - Grupo B

22h - Estados Unidos x Paraguai - Grupo D

13 de junho (sábado)

16h - Catar x Suíça - Grupo B

19h - BRASIL x Marrocos - Grupo C

22h - Haiti x Escócia - Grupo C

14 de junho (domingo)

01h (sábado para domingo) - Austrália x Turquia - Grupo D

14h - Alemanha x Curaçao - Grupo E

17h - Holanda x Japão - Grupo F

20h - Costa do Marfim x Equador - Grupo E

23h - Suécia x Tunísia - Grupo F

15 de junho (segunda-feira)

13h - Espanha x Cabo Verde - Grupo H

16h - Bélgica x Egito - Grupo G

19h - Arábia Saudita x Uruguai - Grupo H

22h - Irã x Nova Zelândia - Grupo G

16 de junho (terça-feira)

16h - França x Senegal - Grupo I

19h - Iraque x Noruega - Grupo I

22h - Argentina x Argélia - Grupo J

17 de junho (quarta-feira)

01h (terça para quarta-feira) - Áustria x Jordânia - Grupo J

14h - Portugal x RD Congo - Grupo K

17h - Inglaterra x Croácia - Grupo L

20h - Gana x Panamá - Grupo L

23h - Uzbequistão x Colômbia - Grupo K

2ª rodada

18 de junho (quinta-feira)

13h - República Tcheca x África do Sul - Grupo A

16h - Suíça x Bósnia - Grupo B

19h - Canadá x Catar - Grupo B

22h - México x Coreia do Sul - Grupo A

19 de junho (sexta-feira)

16h - Estados Unidos x Austrália - Grupo D

19h - Escócia x Marrocos - Grupo C

21h30 - BRASIL x Haiti - Grupo C

20 de junho (sábado)

01h (sexta para sábado) - Turquia x Paraguai - Grupo D

14h - Holanda x Suécia - Grupo F

17h - Alemanha x Costa do Marfim - Grupo E

21h - Equador x Curaçao - Grupo E

01h (sábado para domingo) - Tunísia x Japão - Grupo F

21 de junho (domingo)

13h - Espanha x Arábia Saudita - Grupo H

16h - Bélgica x Irã - Grupo G

19h - Uruguai x Cabo Verde - Grupo H

22h - Nova Zelândia x Egito - Grupo G

22 de junho (segunda-feira)

14h - Argentina x Áustria - Grupo J

18h - França x Iraque - Grupo I

21h - Noruega x Senegal - Grupo I

23 de junho (terça-feira)

00h (segunda para terça) - Jordânia x Argélia - Grupo J

14h - Portugal x Uzbequistão - Grupo K

17h - Inglaterra x Gana - Grupo L

20h - Panamá x Croácia - Grupo L

23h - Colômbia x RD Congo - Grupo K

3ª rodada

24 de junho (quarta-feira)

16h - Suíça x Canadá - Grupo B

16h - Bósnia x Catar - Grupo B

19h - Marrocos x Haiti - Grupo C

19h - Escócia x BRASIL - Grupo C

22h - África do Sul x Coreia do Sul - Grupo A

22h - República Tcheca x México - Grupo A

25 de junho (quinta-feira)

17h - Equador x Alemanha - Grupo E

17h - Curaçao x Costa do Marfim - Grupo E

20h - Tunísia x Holanda - Grupo F

20h - Japão x Suécia - Grupo F

23h - Turquia x Estados Unidos - Grupo D

23h - Paraguai x Austrália - Grupo D

26 de junho (sexta-feira)

16h - Senegal x Iraque - Grupo I

16h - Noruega x França - Grupo I

21h - Cabo Verde x Arábia Saudita - Grupo H

21h - Uruguai x Espanha - Grupo H

27 de junho (sábado)

00h (sexta para sábado) - Egito x Irã - Grupo G

00h (sexta para sábado) - Nova Zelândia x Bélgica - Grupo G

18h - Croácia x Gana - Grupo L

18h - Panamá x Inglaterra - Grupo L

20h30 - RD Congo x Uzbequistão - Grupo K

20h30 - Colômbia x Portugal - Grupo K

23h - Jordânia x Argentina - Grupo J

23h - Argélia x Áustria - Grupo J

SEGUNDA FASE

28 de junho (domingo)

16h - 2º A x 2º B - Segunda fase 3

29 de junho (segunda-feira)

14h - 1º C x 2º F - Segunda fase 9

17h30 - 1º E x 3º ABCDF - Segunda fase 1

22h - 1º F x 2º C - Segunda fase 4

30 de junho (terça-feira)

14h - 2º E x 2º I - Segunda fase 10

18h - 1º I x 3º CDFGH - Segunda fase 2

22h - 1º A x 3º CEFHI - Segunda fase 11

1º de julho (quarta-feira)

13h - 1º L x 3º EHIJK - Segunda fase 12

17h - 1º G x 3º AEHIJ - Segunda fase 8

21h - 1º D x 3º BEFIJ - Segunda fase 7

2 de julho (quinta-feira)

16h - 1º H x 2º J - Segunda fase 6

20h - 2º K x 2º L - Segunda fase 5

3 de julho (sexta-feira)

00h (quinta para sexta) - 1º B x 3º EFGIJ - Segunda fase 15

15h - 2º D x 2º G - Segunda fase 14

19h - 1º J x 2º H - Segunda fase 13

22h30 - 1º K x 3º DEIJL - Segunda fase 16

OITAVAS DE FINAL

4 de julho (sábado)

14h - Venc. Segunda fase 3 x Venc. Segunda fase 4 - Oitavas 2

18h - Venc. Segunda fase 1 x Venc. Segunda fase 2 - Oitavas 1

5 de julho (domingo)

17h - Venc. Segunda fase 9 x Venc. Segunda fase 10 - Oitavas 5

21h - Venc. Segunda fase 11 x Venc. Segunda fase 12 - Oitavas 6

6 de julho (segunda-feira)

16h - Venc. Segunda fase 5 x Venc. Segunda fase 6 - Oitavas 3

21h - Venc. Segunda fase 7 x Venc. Segunda fase 8 - Oitavas 4

7 de julho (terça-feira)

13h - Venc. Segunda fase 13 x Venc. Segunda fase 14 - Oitavas 7

17h - Venc. Segunda fase 15 x Venc. Segunda fase 16 - Oitavas 8

QUARTAS DE FINAL

9 de julho (quinta-feira)

17h - Venc. Oitavas 1 x Venc. Oitavas 2 - Quartas 1

10 de julho (sexta-feira)

16h - Venc. Oitavas 3 x Venc. Oitavas 4 - Quartas 2

11 de julho (sábado)

18h - Venc. Oitavas 5 x Venc. Oitavas 6 - Quartas 3

22h - Venc. Oitavas 7 x Venc. Oitavas 8 - Quartas 4

SEMIFINAL

14 de julho (terça-feira)

16h - Venc. Quartas 1 x Venc. Quartas 2 - Semifinal 1

15 de julho (quarta-feira)

16h - Venc. Quartas 3 x Venc. Quartas 4 - Semifinal 2

DISPUTA DO 3º LUGAR

18 de julho (sábado)

18h - Perd. Semifinal 1 x Perd. Semifinal 2

FINAL

19 de julho (domingo)