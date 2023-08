Copa do Mundo de Natação vai estrear categoria aberta para atletas trans

Anunciada no início deste mês, a nova categoria da natação, aberta para atletas transgêneros, terá suas primeiras provas em outubro, durante a disputa da etapa de Berlim da Copa do Mundo de Natação. Serão disputadas as provas de 50 metros e 100 metros, em todos os estilos de braçada.



De acordo com World Athletics, federação responsável pela organização das competições, o requisitos detalhados para participação e mais informações sobre o processo estarão disponíveis em breve. A única especificação dada neste momento é que os nadadores e nadadoras terão a flexibilidade de participar individualmente, por clube ou como membros de federação nacional