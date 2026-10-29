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Copa do Mundo Feminina de 2027 pode mudar as férias de julho e o calendário das aulas

MEC orienta ajustes em Salvador e outras sete cidades-sede, enquanto demais regiões têm autonomia para decidir

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 11:00

Executivos levam experiência profissional a estudantes da rede pública na Bahia
Entenda como as escolas vão adaptar o recesso de 2027 para a Copa do Mundo sem perder os 200 dias de aula. Crédito: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) homologou as orientações que permitem a escolas públicas e privadas de todo o país reorganizar as férias do meio do ano de 2027. A medida busca conciliar as atividades letivas com a realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA, marcada para ocorrer entre 24 de junho e 25 de julho. Com isso, as redes de ensino ganham respaldo para fazer as alterações de acordo com o impacto dos jogos em cada região, sem comprometer o aprendizado dos estudantes.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil

Arena Fonte Nova (Salvador)  por Divulgação
Maracanã (Rio de Janeiro) por Daniel Basil/Portal da Copa
Mineirão (Belo Horizonte) por Divulgação
Arena Corinthians (São Paulo) por Alexandre Kocinas/Corinthians
Beira-Rio (Porto Alegre)  por Divulgação/Internacional
Mané Garrincha (Brasília)  por AGENCIA BRASIL
Arena Pernambuco (Pernambuco) por Divulgação
Arena Castelão (Fortaleza) por Divulgação
1 de 8
Arena Fonte Nova (Salvador)  por Divulgação

Cada região decide como fazer

As orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE), homologadas pelo MEC em setembro, levam em conta a proximidade de cada cidade com o torneio. Como Salvador é uma das oito sedes oficiais e receberá sete partidas na Arena Fonte Nova, entre 25 de junho e 12 de julho, as redes de ensino que atuam na capital e nas áreas diretamente impactadas precisam considerar o calendário dos jogos ao planejar as aulas. Já as cidades que não serão diretamente afetadas pela competição têm autonomia para decidir se alteram ou não as datas, de acordo com a realidade local.

A regra está prevista na Lei nº 15.421/2026, que determina a adequação das férias escolares ao período da Copa. O MEC, porém, homologou orientações que concentram os ajustes obrigatórios nas cidades-sede e regiões diretamente impactadas, preservando a autonomia das demais redes. Essa exigência ainda pode mudar: a Câmara dos Deputados aprovou, em agosto, um projeto que torna facultativa a alteração do calendário em todo o país. A proposta foi enviada ao Senado em 1º de setembro e ainda aguarda análise dos senadores.

Mesmo mudando as datas do meio do ano, nenhuma escola pode reduzir os dias letivos e a carga horária obrigatória. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) exige pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar, com carga horária mínima anual de 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio. As orientações também alcançam cursos de qualificação profissional e de educação profissional técnica de nível médio, respeitadas as exigências de cada modalidade. Dessa forma, eventuais suspensões de aulas deverão ser compensadas no planejamento escolar para que os alunos não sejam prejudicados.

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Trânsito e rotina das famílias

Além de facilitar que estudantes e professores acompanhem os jogos sem prejudicar as atividades escolares, a reorganização do calendário busca reduzir os impactos da competição na mobilidade das cidades-sede. A expectativa é que o planejamento antecipado ajude a diminuir os transtornos provocados pela maior circulação de torcedores e permita que os pais organizem melhor a rotina de trabalho e os momentos de lazer com os filhos. As datas efetivas das férias e dos dias sem aula, porém, dependerão dos calendários definidos pelas respectivas redes de ensino.

Tags:

Copa do Mundo Brasil Futebol Copafeminina

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