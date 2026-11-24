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Copa do Mundo Feminina: Salvador detalha ações para receber jogos em 2027

Em encontro nacional com representantes das oito cidades-sede, capital baiana destacou ações de preparação, modelo de governança com 37 órgãos municipais e estratégias para garantir um legado após a competição

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 16:20

Copa do Mundo Feminina: Salvador detalha ações para receber jogos em 2027 Crédito: Divulgação

Salvador apresentou, nesta terça-feira (24), os avanços e o planejamento da cidade para receber a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™. Durante o I Encontro Nacional para a competição, representantes da capital baiana detalharam as ações de preparação e as estratégias para transformar o torneio em oportunidades de desenvolvimento que permaneçam após o evento.

A apresentação foi conduzida pela vice-prefeita Ana Paula Matos, que também coordena o Grupo de Trabalho (GT) municipal da Copa. O destaque foi o eixo de Legado, com propostas voltadas ao fortalecimento de políticas públicas, à ampliação de oportunidades para as mulheres, ao turismo e à geração de emprego e renda.

Seleção feminina de futebol 1 de 5

“Nosso compromisso é fazer com que a Copa do Mundo Feminina deixe muito mais do que grandes jogos em Salvador”, afirmou Ana Paula. Segundo ela, a preparação envolve 37 órgãos municipais e uma estrutura de governança que coloca mulheres em posições estratégicas de decisão.

Um dos pontos apresentados foi o modelo de organização criado pela Prefeitura. O GT municipal reúne 37 secretarias e órgãos responsáveis por planejar e executar as ações necessárias para a realização do torneio. Há também um GT Central, formado por 15 mulheres em posições estratégicas da gestão, que acompanha as entregas, integra as diferentes áreas e fortalece a tomada de decisões.

Durante o encontro, a vice-prefeita anunciou ainda a entrega do site oficial da Copa do Mundo Feminina de 2027 em Salvador. A plataforma será utilizada para divulgar informações e ações relacionadas à competição, mobilizar a população e promover a capital baiana como destino turístico e cidade-sede.

Ana Paula participou da agenda acompanhada de Tainá Barros, chefe de Gabinete da Vice-Prefeitura; Fernanda Lordelo, secretária municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude; e Lilia Lopes, diretora de Publicidade da Secretaria Municipal de Comunicação.

O encontro reuniu representantes das oito cidades-sede, governos estaduais, estádios e instituições federais. A programação incluiu painéis sobre segurança, saúde, direitos de competição, portos e aeroportos, trabalho e emprego, turismo e organização de grandes eventos, além de reuniões bilaterais para alinhar demandas e estratégias.