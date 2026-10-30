MUNDIAL FEMININO

Copa do Mundo no Brasil pode ter prêmio recorde de mais de R$ 1 bilhão; veja quanto cada jogadora vai receber

Proposta prevê ao menos US$ 220 milhões em premiação, o dobro do pagamento mínimo por atleta e, pela primeira vez, verba para seleções que não se classificarem

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:21

Taça da Copa do Mundo feminina Crédito: Divulgação/FIFA

O Mundial feminino que o Brasil vai receber em 2027 pode entrar para a história também pelos valores pagos às seleções. A Fifa planeja dobrar a premiação da competição e distribuir ao menos US$ 220 milhões (cerca de R$ 1,18 bilhão) entre as participantes. A informação foi revelada pelo The Athletic, site esportivo do jornal The New York Times, com base em fontes que acompanham o processo. Se confirmado, será o maior valor já pago em uma Copa do Mundo Feminina.

O aumento também chega diretamente às atletas. Pela proposta, o pagamento mínimo garantido a cada jogadora que disputar o torneio passa de US$ 30 mil, valor pago em 2023, para US$ 60 mil, o equivalente a pouco mais de R$ 320 mil.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil 1 de 8

Quanto foi pago em 2023

Na última edição, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, a Fifa reservou US$ 150 milhões para a competição. Desse total, US$ 110 milhões foram destinados às premiações por desempenho, e outros US$ 40 milhões custearam a preparação das seleções.

Aquela foi a primeira Copa feminina em que todas as atletas receberam valores individuais pela participação. A Espanha, campeã ao vencer a Inglaterra por 1x0 na final, garantiu cerca de US$ 4,3 milhões para sua federação, além de US$ 270 mil para cada jogadora do elenco.

Novidades na divisão do dinheiro

Além do prêmio maior, o novo modelo amplia outras fontes de receita. Cada federação classificada deve receber US$ 2,5 milhões para custear a preparação. O valor é 160% maior que o do ciclo anterior e igual ao repassado às seleções na Copa do Mundo masculina de 2026.

A proposta também aumenta os repasses do programa de benefícios a clubes, que remunera as equipes que cedem jogadoras ao Mundial. O programa foi criado em 2019 e ampliado em 2023. Outra novidade é inédita: segundo o The Athletic, a Fifa pretende, pela primeira vez, destinar recursos a federações que não se classificarem para o torneio.

Igualdade ainda distante

Mesmo com o salto, a premiação feminina segue bem abaixo da masculina. Em março de 2023, durante reunião em Kigali, na Ruanda, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, colocou como meta igualar os prêmios das Copas masculina e feminina até 2027.

Os números mostram que o objetivo não será cumprido. Para o Mundial masculino deste ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, a entidade reservou US$ 871 milhões, dos quais US$ 655 milhões foram para a premiação por desempenho das 48 seleções. Apenas a Espanha, campeã, recebeu US$ 50 milhões, quase um quarto de todo o valor previsto para o torneio feminino.

Aprovação em dezembro