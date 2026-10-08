DOBRO DE 2023

Copa Feminina 2027 no Brasil bate recorde com 161 mil inscrições para voluntários

Inscritos vêm de 183 países, mas brasileiros dominam a lista; só cerca de 6 mil serão escolhidos para atuar nas oito cidades-sede

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:30

Voluntários durante cerimônia de abertura de jogo na Copa do Mundo de 2026 Crédito: FIFA Volunteers / Reprodução

A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, ainda está longe de começar, mas o torneio já tem uma marca histórica para chamar de sua. O programa de voluntários recebeu 161 mil inscrições, vindas de 183 países, o maior número já registrado na história da competição.

O volume é mais que o dobro do alcançado na edição anterior. Em 2023, quando o Mundial foi disputado na Austrália e na Nova Zelândia, cerca de 68 mil pessoas se candidataram para trabalhar nas operações das nove cidades-sede. A concorrência, porém, será grande: apenas cerca de 6 mil voluntários serão selecionados.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil 1 de 8

Brasileiros são maioria

Jogando em casa, o público brasileiro responde por 83% das inscrições. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília lideram entre as cidades com mais candidatos. Entre os 17% de estrangeiros, os países mais representados são Colômbia, México, Marrocos, Nigéria e Estados Unidos.

Perfil dos candidatos

As mulheres formam a maior parte dos inscritos, com 58% do total. Os homens somam 39%, e 3% se declararam não binários ou de outro gênero. O público é majoritariamente jovem. Confira a divisão por faixa etária:

18 a 24 anos: 38%

25 a 34 anos: 35%

35 a 44 anos: 15%

45 a 54 anos: 7%

55 a 64 anos: 4%

Acima de 65 anos: 1%

Como será a seleção

Os candidatos aprovados na triagem inicial serão chamados para entrevistas nos próximos meses. Quem for escolhido poderá atuar em mais de 20 áreas, como imprensa, tecnologia, transporte, gestão da competição e cerimônias.

Ao longo do torneio, serão mais de 30 funções distribuídas não só nos estádios, mas também em aeroportos, centros de treinamento, hotéis e outros espaços ligados ao evento.

Oito cidades-sede

O Mundial Feminino será disputado em oito cidades: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, no Sudeste; Brasília, no Centro-Oeste; Recife, Salvador e Fortaleza, no Nordeste; e Porto Alegre, no Sul.