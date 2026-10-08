Copa Feminina 2027 no Brasil bate recorde com 161 mil inscrições para voluntários

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Pedro Carreiro
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:30
A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, ainda está longe de começar, mas o torneio já tem uma marca histórica para chamar de sua. O programa de voluntários recebeu 161 mil inscrições, vindas de 183 países, o maior número já registrado na história da competição.
O volume é mais que o dobro do alcançado na edição anterior. Em 2023, quando o Mundial foi disputado na Austrália e na Nova Zelândia, cerca de 68 mil pessoas se candidataram para trabalhar nas operações das nove cidades-sede. A concorrência, porém, será grande: apenas cerca de 6 mil voluntários serão selecionados.
Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil
Jogando em casa, o público brasileiro responde por 83% das inscrições. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília lideram entre as cidades com mais candidatos. Entre os 17% de estrangeiros, os países mais representados são Colômbia, México, Marrocos, Nigéria e Estados Unidos.
As mulheres formam a maior parte dos inscritos, com 58% do total. Os homens somam 39%, e 3% se declararam não binários ou de outro gênero. O público é majoritariamente jovem. Confira a divisão por faixa etária:
Os candidatos aprovados na triagem inicial serão chamados para entrevistas nos próximos meses. Quem for escolhido poderá atuar em mais de 20 áreas, como imprensa, tecnologia, transporte, gestão da competição e cerimônias.
Ao longo do torneio, serão mais de 30 funções distribuídas não só nos estádios, mas também em aeroportos, centros de treinamento, hotéis e outros espaços ligados ao evento.
O Mundial Feminino será disputado em oito cidades: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, no Sudeste; Brasília, no Centro-Oeste; Recife, Salvador e Fortaleza, no Nordeste; e Porto Alegre, no Sul.
A estrutura é menor que a da Copa masculina de 2014, também realizada no Brasil, que teve 12 sedes e mais de 13 mil voluntários em ação.