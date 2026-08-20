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Copa Feminina: Salvador recebe sete partidas em 2027; confira a tabela completa

Arena Fonte Nova terá jogos ate as oitavas de final da competição

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:36

sELEÇÃO FEMININA
Seleção Feminina de Futebol Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A Arena Fonte Nova vai receber sete jogos da Copa do Mundo Feminina 2027, no próximo ano. A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (20), a tabela e o calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina 2027, incluindo os primeiros jogos da Seleção Brasileira.

O torneio será disputado entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, com 32 times dos seis continentes competindo na décima edição do torneio. Enquanto Salvador terá seis partidas na fase de grupos e uma das oitavas de final, o Maracanã vai receber a partida de abertura, no dia 24 de junho.

Seleção feminina de futebol

A nova lei garante um prêmio de R$ 500 mil para as jogadoras brasileiras pioneiras das seleções de 1988 e 1991. por Gaspar Nóbrega/COB
O Mundial de 2027 consolida o avanço do futebol feminino no Brasil, unindo investimentos estruturais ao reconhecimento das mulheres pioneiras no esporte. por Thaís Magalhães/CBF
A nova legislação repara o passado do futebol feminino ao garantir o prêmio de R$ 500 mil para as atletas das Copas de 88 e 91. por Lívia Villas Boas/CBF
O presidente Lula sancionou a lei que blinda a estrutura jurídica para o Brasil e Salvador sediarem o Mundial Feminino. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Dias de jogos da Seleção Brasileira poderão ser feriados nacionais, e Salvador terá pontos facultativos em partidas na Fonte Nova. por Foto: AFN/Divulgação
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A nova lei garante um prêmio de R$ 500 mil para as jogadoras brasileiras pioneiras das seleções de 1988 e 1991. por Gaspar Nóbrega/COB

Esse primeiro jogo será entre a seleção brasileira e outra seleção do grupo A. O estádio carioca também vai ser a sede da final do torneio, no dia 25 de julho. Como país anfitrião, o Brasil ocupa a cabeça de chave do Grupo A.

A Arena Fonte Nova terá sua primeira partida na sexta-feira, dia 25 de junho, com duas seleções do grupo A. Depois, no domingo, 27 de julho, o estádio vai receber duas seleções do grupo F, enquanto na terça-feira (29), duas seleções do grupo H vão competir nos gramados soteropolitanos.

Tabela de jogos da Copa do Mundo Feminina 2027
Tabela de jogos da Copa do Mundo Feminina 2027 Crédito: Divulgação Fifa

O jogo seguinte será no feriado de 2 de julho, uma sexta-feira, entre seleções do grupo E. Já no dia 4, haverá novamente uma partida do grupo A. A fase de grupos será encerrada na Arena Fonte Nova com o Grupo F, no dia 7 de julho. Por fim, no dia 12 de julho, o estádio recebe sua derradeira partida - um jogo das oitavas de final entre o primeiro colocado do grupo G e o segundo do grupo H. 

Seleção Brasileira

A priori, não há jogos previstos da seleção brasileira em Salvador. Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília vão receber os jogos do Brasil na fase de grupos. Se passar em primeiro lugar no grupo, a Seleção vai jogar em Fortaleza dia 10 de julho; e, se ficar em segundo, vai para Belo Horizonte 11 de julho para disputar as oitavas de final.

Ao todo, oito capitais receberão as 64 partidas do torneio. Além de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, completam a lista de cidades-sede Porto Alegre, Salvador, Recife e Fortaleza.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a última vez que a Seleção Feminina jogou no Maracanã foi há 10 anos, em 16 de agosto de 2016, pelas semifinais dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Brasil empatou por 0 a 0 com a Suécia no tempo normal e acabou derrotado nos pênaltis.

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Futebol Copa Feminina

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