Copa: Noruega só empata com a Suíça e se complica no Grupo A

A madrugada desta terça-feira (25) ficou marcada por resultados inesperados na Copa do Mundo feminina, disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção neozelandesa perdeu para as Filipinas em um resultado surpreendente. No outro jogo do dia, Noruega e Suíça empataram sem gols.



Filipinas derruba anfitriã



Pela primeira vez na história da Copa do Mundo feminina, a equipe de Filipinas ganhou uma partida. A vitória, por 1x0 no Grupo A, foi sofrida. O favoritismo era todo da equipe da casa. Jogando em casa e com o estádio cheio, as anfitriãs buscavam repetir o feito do primeiro jogo, quando bateram a favorita Noruega, para encaminhar a classificação para as oitavas de final.