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Copa Salvador Interbairros tem seis jogos neste domingo; veja onde serão as partidas

Rodadas acontecem pela manhã em São Marcos, São João do Cabrito e Barris; competição reúne mais de 1,2 mil atletas

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 19:55

Copa Salvador Interbairros de Futebol Amador 2026
Copa Salvador Interbairros de Futebol Amador 2026 Crédito: Divulgação/ FBF

Copa Salvador Interbairros de Futebol Amador 2026 terá seis jogos neste domingo (13), em três comunidades de Salvador. As partidas serão realizadas durante toda a manhã em São Marcos, São João do Cabrito e Barris.

Em São Marcos, os confrontos são:

Meninas de Ouro x Escola Baiana de Futebol

Liga de São Marcos x Meninos da Vila

Em São João do Cabrito, entram em campo:

Alfa x Catalunha

Mancha Verde x Cajacity

Já nos Barris, os jogos serão:

Penharol x Liga do Beira

Audax x Liga Arriense

Lançamento Copa Salvador Interbairros 2026: R$ 40 mil para campeões

Salvador lançou neste sábado (22) a edição 2026 da Copa Salvador Interbairros, que começa no dia 30 de agosto. por Igor Santos / Secom PMS
40 times na disputa: a competição reunirá cerca de 1,2 mil atletas de diferentes regiões administrativas da capital baiana por Igor Santos / Secom PMS
Elas também entram em campo: a edição deste ano terá 10 equipes femininas, novidade que antecipa o clima da Copa do Mundo Feminina de 2027 por Igor Santos / Secom PMS
Os campeões das categorias Livre, masculina e feminina, vão levar R$ 40 mil cada. Os vices ficam com R$ 20 mil por Igor Santos / Secom PMS
Mais de 100 arenas: o lançamento destacou a estrutura esportiva criada nos bairros de Salvador, com mais de 100 campos de grama sintética entregues pela Prefeitura por Igor Santos / Secom PMS
O lançamento da Copa Salvador Interbairros também reuniu atletas medalhistas, que prestigiaram a apresentação da competição e reforçaram a força do esporte como inspiração para novos talentos em Salvador por Igor Santos / Secom PMS
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Salvador lançou neste sábado (22) a edição 2026 da Copa Salvador Interbairros, que começa no dia 30 de agosto. por Igor Santos / Secom PMS

Promovida pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), em parceria com a Federação Bahiana de Futebol (FBF), a competição reúne mais de 1,2 mil atletas de 40 equipes.

Os times estão distribuídos nas categorias Livre masculina, Sub-15 e Feminina. A competição segue até 6 de dezembro, e o sorteio que definirá os confrontos das demais equipes será realizado nos próximos dias.

Além da disputa esportiva, a Copa Salvador Interbairros terá observadores responsáveis por identificar atletas com potencial para serem encaminhados a clubes de futebol.

Premiação

A competição terá cerca de R$ 200 mil em premiações, considerando valores financeiros, troféus e medalhas.

Nas categorias Livre masculina e Feminina, serão destinados R$ 70 mil para cada uma. O campeão receberá R$ 40 mil, o vice-campeão ficará com R$ 20 mil e o terceiro colocado receberá R$ 10 mil.

Na categoria Sub-15, a premiação será de R$ 15 mil, sendo R$ 10 mil para o campeão e R$ 5 mil para o vice.

Os atletas menores de 18 anos da categoria Sub-15 cujas equipes cumprirem o regulamento e terminarem a competição entre os quatro primeiros colocados também poderão receber o Bolsa Atleta, no valor de R$ 300 mensais durante 12 meses.

Leia mais

Imagem - Copa Salvador Interbairros 2026 terá R$ 40 mil para campeões e começa dia 30; veja novidades

Copa Salvador Interbairros 2026 terá R$ 40 mil para campeões e começa dia 30; veja novidades

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Futebol Copa Salvador Interbairros 2026

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