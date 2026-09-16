FUTEBOL FEMININO

Corinthians denuncia atos homofóbicos contra jogadoras após jogo com o Bahia na Fonte Nova

Clube paulista afirma que manifestações partiram de torcedores tricolores durante a saída das atletas de campo após o término da partida

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:32

Bahia 0x1 Corinthians - Jogo de ida da semifinal do Brasileirãp feminino Crédito: Letícia Martins/ECB

O Corinthians denunciou, nesta quarta-feira (16), atos de homofobia que, segundo o clube, foram direcionados a jogadoras da equipe por alguns torcedores do Bahia após a partida entre os times pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, na Arena Fonte Nova, na última terça-feira (15).

Nota Oficial



O Sport Club Corinthians Paulista repudia veementemente os atos de homofobia cometidos por alguns torcedores do Bahia contra atletas do Corinthians durante a saída de campo após partida entre as equipes, válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino,… pic.twitter.com/hxjMayTgqb — Corinthians (@Corinthians) September 16, 2026

Em nota oficial, o clube paulista repudiou “veementemente” as manifestações e classificou o episódio como inadmissível. O Corinthians afirmou ainda que não tolera qualquer forma de homofobia, seja dentro ou fora dos estádios, e reforçou o compromisso com o respeito, a diversidade e a inclusão no futebol.

O clube também prestou solidariedade às jogadoras envolvidas e pediu a apuração do caso. Segundo o Corinthians, os responsáveis pelos atos devem ser identificados e responsabilizados pelas autoridades competentes.

Veja como foi Bahia x Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão feminino 1 de 30

Dentro de campo, o Corinthians venceu o Bahia por 1x0, na terça-feira (15), na Fonte Nova, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Jhonson marcou o único gol da partida e colocou a equipe paulista em vantagem na disputa por uma vaga na decisão.

Bahia e Corinthians voltam a campo na próxima segunda-feira (21), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Para avançar diretamente à final, o time baiano precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Caso consiga um triunfo por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

Confira a nota do Corinthians na íntegra:

“O Sport Club Corinthians Paulista repudia veementemente os atos de homofobia cometidos por alguns torcedores do Bahia contra atletas do Corinthians durante a saída de campo após partida entre as equipes, válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, realizada na última terça-feira (15), na Arena Fonte Nova.

O clube considera inadmissível que tais manifestações ainda estejam presentes nos estádios de futebol. O Corinthians não tolera qualquer forma de homofobia, dentro ou fora de campo, e reforça seu compromisso com o respeito, a diversidade e um esporte cada vez mais inclusivo.